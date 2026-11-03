https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-liman-altyapi-tesislerini-vurdu-1110077325.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı liman altyapı tesislerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı liman altyapı tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı liman altyapısı tesislerini vurduğunu bildirdi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T16:27+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.105 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan liman altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 adet Neptun füzesi ve 1.265 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rusyadan-ukraynaya-genis-kapsamli-bombardiman-1109657052.html

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