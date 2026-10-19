https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rusyadan-ukraynaya-genis-kapsamli-bombardiman-1109657052.html

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı bombardıman

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı bombardıman

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da belirlenen hedeflere yönelik bombardımanlar gerçekleştiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde önemli... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T10:05+0300

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Rus ordusu gece saatlerinde Kiev, Kiev Bölgesi ve Karadeniz’de savunma sanayi tesisleri, İHA depolama alanları ve lojistik merkezlerine kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA’larla geniş kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirdi🎯Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:📍Kiev:🔴Data Group veri işleme merkezi🔴Uzun menzilli İHA aksamları ve FP-5 Flamingo seyir füzesi motorları üreten/depolayan Fire Point lojistik merkezi🔴İHA savaş başlığı bileşenleri üreten Himvolokno sanayi tesisi🔴FP-5 seyir füzeleri ile FP-9 balistik füze parçalarının depolandığı 'Kiev' lokomotif deposu📍Kiev Bölgesi:🔴Savunma sanayi için polimer üreten Planeta Plastic fabrikası💥Karadeniz:🔴Odessa Limanı'nın 130 km güneybatısında askeri ve çift kullanımlı mühimmat/malzeme taşıyan kuru yük gemisi

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kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), rus ordusu, rusya ordusu