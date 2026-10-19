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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/rusyadan-ukraynaya-genis-kapsamli-bombardiman-1109657052.html
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı bombardıman
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı bombardıman
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da belirlenen hedeflere yönelik bombardımanlar gerçekleştiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde önemli... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T10:05+0300
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Rus ordusu gece saatlerinde Kiev, Kiev Bölgesi ve Karadeniz’de savunma sanayi tesisleri, İHA depolama alanları ve lojistik merkezlerine kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA’larla geniş kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirdi🎯Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:📍Kiev:🔴Data Group veri işleme merkezi🔴Uzun menzilli İHA aksamları ve FP-5 Flamingo seyir füzesi motorları üreten/depolayan Fire Point lojistik merkezi🔴İHA savaş başlığı bileşenleri üreten Himvolokno sanayi tesisi🔴FP-5 seyir füzeleri ile FP-9 balistik füze parçalarının depolandığı 'Kiev' lokomotif deposu📍Kiev Bölgesi:🔴Savunma sanayi için polimer üreten Planeta Plastic fabrikası💥Karadeniz:🔴Odessa Limanı'nın 130 km güneybatısında askeri ve çift kullanımlı mühimmat/malzeme taşıyan kuru yük gemisi
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kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), rus ordusu, rusya ordusu
kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), rus ordusu, rusya ordusu

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı bombardıman

10:05 19.10.2026
© SputnikRus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üssünde FAB bombaları
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava üssünde FAB bombaları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da belirlenen hedeflere yönelik bombardımanlar gerçekleştiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde önemli tesisleri yerle bir etti.
Rus ordusu gece saatlerinde Kiev, Kiev Bölgesi ve Karadeniz’de savunma sanayi tesisleri, İHA depolama alanları ve lojistik merkezlerine kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA’larla geniş kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirdi

🎯Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:

📍Kiev:

🔴Data Group veri işleme merkezi

🔴Uzun menzilli İHA aksamları ve FP-5 Flamingo seyir füzesi motorları üreten/depolayan Fire Point lojistik merkezi

🔴İHA savaş başlığı bileşenleri üreten Himvolokno sanayi tesisi

🔴FP-5 seyir füzeleri ile FP-9 balistik füze parçalarının depolandığı 'Kiev' lokomotif deposu

📍Kiev Bölgesi:

🔴Savunma sanayi için polimer üreten Planeta Plastic fabrikası

💥Karadeniz:

🔴Odessa Limanı'nın 130 km güneybatısında askeri ve çift kullanımlı mühimmat/malzeme taşıyan kuru yük gemisi
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