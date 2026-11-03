Selvi: HTS verileri incelenecek, Sarıgül'ün iddiaları inandırıcı bulunursa Özgür Özel hakkında fezleke düzenlenebilir
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Abdulkadir Selvi, Emir Sarıgül'ün iddialarının ardından "Özgür Özel hakkında soruşturma açılmış değil. Ancak öğrendiğime göre Emir Sarıgül’ün iddiaları hakkında inceleme başlatılmış." dedi ve "Eğer bu deliller inandırıcı bulunursa Özgür Özel milletvekili olduğu için hakkında fezleke düzenlenebilir." ifadelerini kullandı.
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün ifadesi ortaya çıkmıştı. Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Partiye yönelik harcamalar kapsamında Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiğini öne sürdü.
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel hakkında soruşturma açılmış değil. Ancak öğrendiğime göre Emir Sarıgül’ün iddiaları hakkında inceleme başlatılmış." dedi ve şu noktalara dikkat çekti:
Emir Sarıgül’ün iddia ettiği tarihlerde Özgür Özel’le Mustafa Sarıgül buluştu mu? Bunun için kamera kayıtlarına bakılacak. Baz kayıtları ve HTS verileri incelenecek. Eğer bu deliller inandırıcı bulunursa Özgür Özel milletvekili olduğu için hakkında fezleke düzenlenebilir. Özgür Özel iddialar karşısında sessiz kalırken, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre “Açık bir iftira, itibar suikastı” demişti.
'Kara paraya uzanır mı?'
Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu olan Emir Sarıgül savcılığa verdiği ifadede YENİ Parti’nin kuruluş aşamasında parti kurucularından olan babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e iki ayrı seferde 350 bin dolar parayı elden verdiğini iddia etmişti.Mustafa Sarıgül, yakın çevresine bu iddiaların doğru olmadığını söylüyormuş. Yargı sadece Emir Sarıgül’ün iddialarıyla yetinmez. Emir Sarıgül’ün belirttiği günlerde o mekânlarda Mustafa Sarıgül ile Özgür Özel bir araya geldi mi? Kamera kayıtları var mı, telefonlarının baz kayıtları ve HTS verileri uyuşuyor mu ona bakar. Ayrıca siyasi partilere bağışlar partinin resmi banka hesabı üzerinden yapılıyor. Bir kişi en fazla 634 bin TL bağışta bulunabiliyor. 350 bin dolar ise bugünkü dolar kurundan 17 milyon TL ediyor. Para elden verilse dahi bağış makbuzu kesilmesi gerekiyor. Özgür Özel’le ilgili incelemenin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Eğer maddi deliller elde edilirse hakkında fezleke düzenlenmesi gündeme gelecek. Ayrıca çok önemli bir nokta var. Sarıgül ailesiyle ilgili soruşturma suçtan elde edilen gelirin aklanması yani kara para soruşturması. Özgür Özel’le ilgili soruşturma kara paraya uzanır mı?