https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nefesler-tutuldu-piyasalar-kilitlendi-tuik-ekim-ayi-enflasyonunu-bugun-aciklanacak-1110063503.html

Nefesler tutuldu, piyasalar kilitlendi: TÜİK ekim ayı enflasyonunu bugün açıklanacak

Nefesler tutuldu, piyasalar kilitlendi: TÜİK ekim ayı enflasyonunu bugün açıklanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin merakla beklediği ekim ayı enflasyon verilerini bugün açıklıyor. AA Finans'ın 21 ekonomistle... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T07:13+0300

2026-11-03T07:13+0300

2026-11-03T07:13+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

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Türkiye ekonomisinin kalbi bugün Ankara'da atıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları için düğmeye bastı. Bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan bu kritik veriler, yalnızca finans piyasalarının değil, milyonlarca çalışanın, üreticinin ve yatırımcının da gelecek planlarını doğrudan etkileyecek.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi netleştiGözlerin çevrildiği bu esrarengiz tablo öncesinde, piyasanın nabzını tutan AA Finans'ın beklenti anketi sonuçlandı. Tam 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmaya göre, uzmanların ekim ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 seviyesinde yoğunlaştı. Anketin detaylarına inildiğinde, uzmanların piyasaya dair tahmin yelpazesinin yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında şekillendiği görülüyor.Bu tahminler ışığında, piyasalarda ılımlı bir gerileme umudu hakim. Eğer ekonomistlerin beklenti ortalaması olan yüzde 2,20 gerçekleşirse, eylül ayında yüzde 29,73 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun, ekim ayı itibarıyla hafif bir ivme kaybıyla yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor.Yıl sonu tahminleri ve eylül ayı tablosuGeçmiş verilere dönüp bakıldığında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında sürpriz hareketlenmeler sergilemişti. Bir önceki aya göre yüzde 1,84, önceki yılın aralık ayına kıyasla ise yüzde 24,32 ve yıllık bazda yüzde 29,73 oranında artış gösteren veriler, piyasaların hafızasındaki tazeliğini koruyor. Aynı dönemde on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 1,49 olarak gerçekleşmişti.Öte yandan ekonomistler, bugünkü verilerle birlikte yıl sonu rotasını da çizmeye başladı. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler, TÜİK'in bugün açıklayacağı ve Türkiye'nin ekonomik yönünü tayin edecek o nihai rakamlara kilitlenmiş durumda.

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