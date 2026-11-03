https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/meteorolojiden-4-il-icin-kirmizi-alarm-sel-ve-hortum-tehlikesi-basladi-1110063350.html
Meteoroloji'den 4 i̇l i̇çin 'kırmızı alarm': Sel ve hortum tehlikesi başladı
Meteoroloji'den 4 i̇l i̇çin 'kırmızı alarm': Sel ve hortum tehlikesi başladı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu raporunda Türkiye'nin batı ve güney kıyıları için kırmızı alarm verdi. Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T07:05+0300
2026-11-03T07:05+0300
2026-11-03T07:06+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmeler, Türkiye genelinde atmosferik hareketliliğin tehlikeli bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede düşecek olan hava sıcaklıkları, beraberinde şiddetli fırtına ve yağışları da getiriyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; asıl büyük tehlike batı ve güney hatlarında toplanmış durumda.Özellikle Kıyı Ege bölgesi ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer bu kritik bölgelerde yaşayan vatandaşları; aniden bastırabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi acil durumlara karşı teyakkuza geçmeye çağırdı. Yağış anında ortaya çıkabilecek şiddetli rüzgar ve yıkıcı hortum riski ise raporun en esrarengiz ve dikkat çekici boyutu olarak öne çıkıyor.Ege'de fırtına alarmı ve i̇ç kesimlerde sisKaradaki tehlike denizlerde de kendini gösteriyor. Ege Denizi'nde rüzgarın güney ve güneydoğudan saatte 7 kuvvetine kadar çıkarak fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde kuvvetli yağış anında görüş mesafesinin ciddi şekilde düşeceği, dalga boyunun ise yer yer 2,5 metreye kadar ulaşacağı belirtildi. Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin büyük bir bölümü de (Adana ve Mersin hariç) gün boyu aralıklı şiddetli yağışların etkisi altında kalacak.Karanlık bulutların sardığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde farklı bir tablo hakim. İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da görüş mesafesini tehlikeli boyutta düşüren yoğun pus ve yer yer sis etkili olacak. Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ve doğudaki Kars, Ağrı, Iğdır çevrelerinde ise aralıklı sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Sürücülerin sis ve ıslak zemin kaynaklı kazalara karşı son derece dikkatli olması gerekiyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den 4 i̇l i̇çin 'kırmızı alarm': Sel ve hortum tehlikesi başladı
07:05 03.11.2026 (güncellendi: 07:06 03.11.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu raporunda Türkiye'nin batı ve güney kıyıları için kırmızı alarm verdi. Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve tehlikeli hortum oluşumlarına karşı vatandaşları acilen uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmeler, Türkiye genelinde atmosferik hareketliliğin tehlikeli bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede düşecek olan hava sıcaklıkları, beraberinde şiddetli fırtına ve yağışları da getiriyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; asıl büyük tehlike batı ve güney hatlarında toplanmış durumda.
Özellikle Kıyı Ege
bölgesi ile Edirne
, Kırklareli
ve Antalya
çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağış
etkili olacak. Yetkililer bu kritik bölgelerde yaşayan vatandaşları; aniden bastırabilecek ani sel, su baskını, yıldırım
ve yerel dolu yağışı
gibi acil durumlara karşı teyakkuza geçmeye çağırdı. Yağış anında ortaya çıkabilecek şiddetli rüzgar ve yıkıcı hortum riski
ise raporun en esrarengiz ve dikkat çekici boyutu olarak öne çıkıyor.
Ege'de fırtına alarmı ve i̇ç kesimlerde sis
Karadaki tehlike denizlerde de kendini gösteriyor. Ege Denizi'nde
rüzgarın güney ve güneydoğudan saatte 7 kuvvetine kadar çıkarak fırtınamsı rüzgar
şeklinde esmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde kuvvetli yağış anında görüş mesafesinin ciddi şekilde düşeceği, dalga boyunun ise yer yer 2,5 metreye kadar ulaşacağı belirtildi. Marmara Bölgesi
ve Akdeniz Bölgesi'nin
büyük bir bölümü de (Adana
ve Mersin
hariç) gün boyu aralıklı şiddetli yağışların etkisi altında kalacak.
Karanlık bulutların sardığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde farklı bir tablo hakim. İç Anadolu
'nun kuzeyi, Karadeniz'in
iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da
görüş mesafesini tehlikeli boyutta düşüren yoğun pus ve yer yer sis
etkili olacak. Batı Karadeniz
, Güneydoğu Anadolu
(Mardin
hariç) ve doğudaki Kars, Ağrı, Iğdır
çevrelerinde ise aralıklı sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Sürücülerin sis ve ıslak zemin kaynaklı kazalara karşı son derece dikkatli olması gerekiyor.