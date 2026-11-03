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Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. TÜİK'in enflasyon oranını... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T10:06+0300
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ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
enflasyon
ekonomi
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Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.Ekim ayı kira zam oranı belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.23 olarak belirlendi.
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, ekonomi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, ekonomi

Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

10:06 03.11.2026 (güncellendi: 10:59 03.11.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkira artış oranı
kira artış oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. TÜİK'in enflasyon oranını açıklaması ile kasım ayı kira artış oranı yüzde 31.23 oldu.
Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.23 olarak belirlendi.
2026 yılı kira zammı oranları

Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Ay

Azami Kira Zam Oranı

Ocak

yüzde 34,88

Şubat

yüzde 33,98

Mart

yüzde 33,39

Nisan

yüzde 32,82

Mayıs

yüzde 32,43

Haziran

yüzde 32,24

Temmuz

yüzde 32,03

Ağustos

yüzde 31,90

Eylül

yüzde 31,79

Ekim

yüzde 31,49

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