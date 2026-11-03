https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kira-zammi-belli-oldu-kasim-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1110064933.html

Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. TÜİK'in enflasyon oranını... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T10:06+0300

2026-11-03T10:06+0300

2026-11-03T10:59+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

enflasyon

ekonomi

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Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.Ekim ayı kira zam oranı belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.23 olarak belirlendi.

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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, ekonomi