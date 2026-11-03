https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kira-zammi-belli-oldu-kasim-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1110064933.html
Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. TÜİK'in enflasyon oranını... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T10:06+0300
2026-11-03T10:06+0300
2026-11-03T10:59+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
enflasyon
ekonomi
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Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.Ekim ayı kira zam oranı belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.23 olarak belirlendi.
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, ekonomi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, kira, kira artış oranı, kira zam oranı, enflasyon, ekonomi
Kira zammı belli oldu: Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
10:06 03.11.2026 (güncellendi: 10:59 03.11.2026)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. TÜİK'in enflasyon oranını açıklaması ile kasım ayı kira artış oranı yüzde 31.23 oldu.
Hem kiracı hem de ev sahiplerinin merakla beklediği veriler açıklandı.
Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte ekim ayı kira zam oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31.23 olarak belirlendi.
2026 yılı kira zammı oranları
Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Ay
Azami Kira Zam Oranı
Ocak
yüzde 34,88
Şubat
yüzde 33,98
Mart
yüzde 33,39
Nisan
yüzde 32,82
Mayıs
yüzde 32,43
Haziran
yüzde 32,24
Temmuz
yüzde 32,03
Ağustos
yüzde 31,90
Eylül
yüzde 31,79
Ekim
yüzde 31,49