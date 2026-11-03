https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/altin-fiyatlarinda-kritik-esik-bankalar-ne-bekliyor-1110064202.html

Altın fiyatlarında kritik eşik: Bankalar ne bekliyor?

Altın fiyatlarında kritik eşik: Bankalar ne bekliyor?

Sputnik Türkiye

Altın, sert satışların ardından toparlansa da 4.000 doların altında kalıyor. JPMorgan’ın piyasa istihbarat ekibi 3.500–3.600 dolarlık destek bölgesine dikkat... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T07:50+0300

2026-11-03T07:50+0300

2026-11-03T07:50+0300

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Küresel piyasaların en güvenli limanı olarak bilinen altında rüzgar yön değiştirdi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yatırımcısını şoke ederek yüzde 3,6 değer kaybeden ve 3.870 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, pazartesi günü yüzde 2'lik bir tepki alımıyla yeniden kafasını kaldırdı. Salı sabahı Asya piyasalarında yaklaşık 3.950 dolardan işlem gören değerli metal, yatırımcıların zihninde büyük bir belirsizlik yarattı.Bu çalkantılı süreçte Wall Street devlerinden gelen peş peşe açıklamalar, altın piyasasının tam anlamıyla ikiye bölündüğünü gözler önüne seriyor. Bir yanda kısa vadeli bir yıkım endişesi, diğer yanda ise uzun vadeli rekor bir yükseliş beklentisi hakim.JPMorgan'dan düşüş, Credit Agricole'dan rekor tahminiPiyasadaki bu esrarengiz dalgalanmayı analiz eden JPMorgan piyasa istihbarat ekibi, altının psikolojik sınır olan 4.000 doların altına sarkmasını büyük bir risk olarak görüyor. Bankaya göre, satış baskısının derinleşmesi halinde ons altın için bir sonraki destek noktası 3.500 - 3.600 dolar aralığına kadar gerileyebilir. Bu senaryo, mevcut seviyelerden birkaç yüz dolarlık sert bir kayıp anlamına geliyor.Ancak karamsar havanın aksine büyük finans kuruluşları arasında iyimserliğini koruyanlar da var. Credit Agricole, kısa vadeli çalkantılara rağmen altının uzun vadeli görünümüne güveniyor. Kurum, ons altının Aralık 2026'da 5.000 dolara, Aralık 2027'de ise 5.500 dolara ulaşacağı yönündeki rekor hedefini sabit tuttuğunu açıkladı. İki dev arasındaki bu 2.000 dolarlık tahmin uçurumu, piyasadaki karar alma sürecini zorlaştırıyor.Yatırım fonlarından milyar dolarlık kaçış başladıAltın fiyatları üzerindeki baskıyı artıran en kritik gelişmelerden biri ise yatırım fonlarındaki devasa para çıkışı oldu. Bank of America (BofA) verilerine göre, 28 Ekim haftasında altın fonlarından tam 1,7 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Temmuz ayından bu yana kaydedilen bu ilk haftalık kaçış, büyük yatırımcıların düşüşü "alım fırsatı" olarak görmek yerine pozisyonlarını kapattığına işaret ediyor. ABD'deki teknoloji hisselerinde yaşanan çöküşün ardından borsadaki zararlarını kapatmak isteyen yatırımcıların altın satarak nakde dönmesi, bu sert düşüşün ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.Öte yandan, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş, altının bu haftaya yükselişle başlamasını destekledi. Ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırma olasılığının halen yüzde 73-77 bandında seyretmesi, doların gücünü korumasına ve altının yükselişinin sınırlanmasına neden oluyor.Altında kritik seviyeler: Gözler ABD ara seçimlerindeTeknik analistlere göre, altında kısa vadeli bir toparlanmanın teyit edilebilmesi için fiyatın öncelikle 4.000 dolar barajını yeniden aşması gerekiyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde 4.090 dolar ve daha güçlü bir direnç olan 4.210 dolar (100 günlük hareketli ortalama) hedeflenecek. Aşağı yönlü senaryoda ise 3.920 dolar ilk destek konumunda. Bu desteğin kırılması, cuma günkü dip olan 3.870 doların yeniden test edilmesine ve satışların hızlanmasına yol açabilir.Altın piyasasının yönünü tayin edecek asıl büyük gelişme ise 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri. Kongredeki güç dengesinin değişmesi, bütçe politikaları ve Fed'in atacağı adımlar, değerli metalin kaderini belirleyecek. Kısa vadeli satış baskısı sürerken, uzun vadede merkez bankalarının alımları altını desteklemeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html

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