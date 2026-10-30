https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasaray-konyasporu-deplasmanda-4-golle-maglup-etti-1110004404.html
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4 golle mağlup etti
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4 golle mağlup etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:03+0300
2026-10-30T22:03+0300
2026-10-30T22:17+0300
spor
galatasaray
konyaspor
konya büyükşehir stadyumu
yunus akgün
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Galatasaray'la karşılaştı.Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49. dakikada A. Batrakov ve 55. dakikada penaltıdan R. Leao kaydetti.Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasarayli-unlu-futbolcu-osimhenin-buyuk-sevinci-kizina-kavustu-1109983510.html
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galatasaray, konyaspor, konya büyükşehir stadyumu, yunus akgün, victor james osimhen, maç, maç yayını
galatasaray, konyaspor, konya büyükşehir stadyumu, yunus akgün, victor james osimhen, maç, maç yayını
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4 golle mağlup etti
22:03 30.10.2026 (güncellendi: 22:17 30.10.2026)
Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Galatasaray'la karşılaştı.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49. dakikada A. Batrakov ve 55. dakikada penaltıdan R. Leao kaydetti.
Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.