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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ekim-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1110064898.html
Ekim ayı enflasyonu belli oldu
Ekim ayı enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Ekim ayında enflasyon yüzde 2.58 arttı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T10:01+0300
2026-11-03T10:59+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamları
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2.58, yıllık bazda yüzde 29.77 oldu.Enflasyon rakamları açıklandıYurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 yükseldi.Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 28,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,12, enerjide yüzde 33,42 ve sermaye mallarında yüzde 21,24 yükseliş kaydedildi.Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4, imalatta yüzde 1,79, su temininde yüzde 1,73 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,80 azalış görüldü.Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,74, enerjide yüzde 1,33 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 yükseliş gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/tuik-acikladi-ekonomik-guven-endeksi-100-puanin-altina-geriledi-1109983163.html
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enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

Ekim ayı enflasyonu belli oldu

10:01 03.11.2026 (güncellendi: 10:59 03.11.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturenflasyon
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Ekim ayında enflasyon yüzde 2.58 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2.58, yıllık bazda yüzde 29.77 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 28,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,12, enerjide yüzde 33,42 ve sermaye mallarında yüzde 21,24 yükseliş kaydedildi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4, imalatta yüzde 1,79, su temininde yüzde 1,73 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,80 azalış görüldü.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,74, enerjide yüzde 1,33 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 yükseliş gerçekleşti.
2026 yılı enflasyon rakamları

Ay

Aylık Enflasyon

Yıllık Enflasyon

Ocak

yüzde 4.84

yüzde 30.65

Şubat

yüzde 2.96

yüzde 31.53

Mart

yüzde 1.94

yüzde 30.87

Nisan

yüzde 4.18

yüzde 32.37

Mayıs

yüzde 1.71

yüzde 32.61

Haziran

yüzde 0.99

yüzde 32.11

Temmuz

yüzde 1.78

yüzde 31.75

Ağustos

yüzde 1.84

yüzde 31.51

Eylül

yüzde 1.84

yüzde 29.73

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