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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi
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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda düştü. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
tüketici güven endeksi
ekonomi
enflasyon
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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.9 azalarak 97.3 oldu.TÜİK verileri açıkladıTürkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3.9 azalarak 97.3 değerine geriledi.Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html
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tüketici güven endeksi, ekonomi, enflasyon
tüketici güven endeksi, ekonomi, enflasyon

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi

11:12 30.10.2026 (güncellendi: 11:13 30.10.2026)
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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda düştü.
Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.9 azalarak 97.3 oldu.

TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3.9 azalarak 97.3 değerine geriledi.
Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri

Aylar/Yıllar

2022

2023

2024

2025

Ocak

102,6

99,9

99,6

99,7

Şubat

99,7

99,4

99,2

99,2

Mart

96,6

99,3

100,4

100,8

Nisan

96

102,8

99,3

96,5

Mayıs

98,3

104,2

98,4

96,5

Haziran

95

101,7

95,9

96,5

Temmuz

94,5

99,7

94,3

96,1

Ağustos

95,1

94,5

93,1

97,7

Eylül

95,1

95,7

95

97,7

Ekim

98

96,8

98,1

98

Kasım

97,7

95,5

97,1

99,3

Aralık

98,6

96,5

98,8

99,4

enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
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