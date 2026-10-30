https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/tuik-acikladi-ekonomik-guven-endeksi-100-puanin-altina-geriledi-1109983163.html

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi

Sputnik Türkiye

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda düştü. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T11:12+0300

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2026-10-30T11:13+0300

ekonomi̇

tüketici güven endeksi

ekonomi

enflasyon

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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.9 azalarak 97.3 oldu.TÜİK verileri açıkladıTürkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3.9 azalarak 97.3 değerine geriledi.Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html

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tüketici güven endeksi, ekonomi, enflasyon