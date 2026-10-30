https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/tuik-acikladi-ekonomik-guven-endeksi-100-puanin-altina-geriledi-1109983163.html
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda düştü. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T11:12+0300
2026-10-30T11:12+0300
2026-10-30T11:13+0300
ekonomi̇
tüketici güven endeksi
ekonomi
enflasyon
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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.9 azalarak 97.3 oldu.TÜİK verileri açıkladıTürkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3.9 azalarak 97.3 değerine geriledi.Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html
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tüketici güven endeksi, ekonomi, enflasyon
tüketici güven endeksi, ekonomi, enflasyon
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 100 puanın altına geriledi
11:12 30.10.2026 (güncellendi: 11:13 30.10.2026)
Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda düştü.
Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.9 azalarak 97.3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3.9 azalarak 97.3 değerine geriledi.
Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri
Aylar/Yıllar
2022
2023
2024
2025
Ocak
102,6
99,9
99,6
99,7
Şubat
99,7
99,4
99,2
99,2
Mart
96,6
99,3
100,4
100,8
Nisan
96
102,8
99,3
96,5
Mayıs
98,3
104,2
98,4
96,5
Haziran
95
101,7
95,9
96,5
Temmuz
94,5
99,7
94,3
96,1
Ağustos
95,1
94,5
93,1
97,7
Eylül
95,1
95,7
95
97,7
Ekim
98
96,8
98,1
98
Kasım
97,7
95,5
97,1
99,3
Aralık
98,6
96,5
98,8
99,4