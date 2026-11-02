https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdulkadir-selvi-sarigul-sorusturmasi-ozgur-ozele-uzandi-ozel-bu-isi-suskunlukla-gecistiremez-1110041005.html
Abdulkadir Selvi: Sarıgül soruşturması Özgür Özel’e uzandı, Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez
Abdulkadir Selvi: Sarıgül soruşturması Özgür Özel’e uzandı, Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez
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Abdulkadir Selvi, Emir Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasına ilişkin ifadesini yorumladı ve "Özgür Özel’in bu konuyla ilgili açıklamasını merak ediyorum"... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T10:10+0300
2026-11-02T10:10+0300
2026-11-02T10:10+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
özgür özel
emir sarıgül
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Emir Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasına ilişkin verdiği ifadeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Emir Sarıgül’ün verdiği ifadeyle birlikte Sarıgül soruşturması dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddialarının ötesine geçerek siyasi bir nitelik kazandı." dedi.'Özel'in açıklamasını merak ediyorum'Sarıgül'ün iddiaları neler?Emir Sarıgül, İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Sarıgül'ün önceki gün verdiği ifadesinde babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e para verdiği iddiaları yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/emir-sarigulun-ifadesine-ulasildi-babam-250-bin-dolar-parayi-ozgur-ozele-ait-aracin-icerisine-1110041040.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, emir sarıgül
abdulkadir selvi, özgür özel, emir sarıgül
Abdulkadir Selvi: Sarıgül soruşturması Özgür Özel’e uzandı, Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez
Abdulkadir Selvi, Emir Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasına ilişkin ifadesini yorumladı ve "Özgür Özel’in bu konuyla ilgili açıklamasını merak ediyorum" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Emir Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasına ilişkin verdiği ifadeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Emir Sarıgül’ün verdiği ifadeyle birlikte Sarıgül soruşturması dolandırıcılık ve cinsel saldırı iddialarının ötesine geçerek siyasi bir nitelik kazandı." dedi
.
'Özel'in açıklamasını merak ediyorum'
Özgür Özel’in bu konuyla ilgili açıklamasını merak ediyorum. “Siyasi operasyon” diye geçiştiremez. Ekrem İmamoğlu davasındaki rüşvet, yolsuzluk ve gayri ahlaki işler için “Siyasi operasyon” dedi. ”Sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok” dedi. Ama lağım bir kez patlamıştı. Hatta Manavgat’taki baklava kutularının içindeki Euro’lara ilişkin de 32.5 saatlik kamera kaydını açıklayacaktı ama mahkeme bitti; rüşvetçiler cezalandırıldı ama Özgür Özel’den beklenen açıklama gelmedi. Bu kez Mustafa Sarıgül’den para aldığı iddiası ile karşı karşıya. Özgür Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez. Çünkü kamera kayıtları, baz kayıtları ve HTS verileri her şeyi ortaya çıkarır. Ayrıca hem Özkan Yalım’ın hem Muhittin Böcek’in de Özgür Özel’le para trafiğine ilişkin itirafları var. Bunlarla ilgili Özgür Özel hakkında düzenlenmiş fezlekeler Meclis’te bekliyor. Özgür Bey, açıklama yaparsa kendisine yer veririm.
Sarıgül'ün iddiaları neler?
Emir Sarıgül, İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Sarıgül'ün önceki gün verdiği ifadesinde babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e para verdiği iddiaları yer alıyor.