https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/milli-voleybolcu-ece-hitaycanin-kabusu-oldu-takintili-hayran-siddeti-bezdirdi--1110052513.html

Milli voleybolcu Ece Hitayca'nın kabusu oldu: Takıntılı hayran şiddeti bezdirdi

Milli voleybolcu Ece Hitayca'nın kabusu oldu: Takıntılı hayran şiddeti bezdirdi

Sputnik Türkiye

Milli voleybolcu Ece Hitayca, kendisini sosyal medya üzerinden sürekli rahatsız eden ve ısrarlı takibini sürdüren takıntılı hayranından şikayetçi oldu. Tedbir... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T14:34+0300

2026-11-02T14:34+0300

2026-11-02T14:34+0300

yaşam

aile mahkemesi

koruma

uzaklaştırma

uzaklaştırma kararı

ece hitayca

voleybol

taciz

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Milli voleybolcu ve Kuzeyboru takımında oynayan Ece Hitayca, takıntılı hayranı nedeniyle zor günler yaşıyor. Kendisini sosyal medya üzerinden sürekli takip eden Taner K. isimli kişi hakkında şikayetçi olan genç voleybolcu, koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundu. Takıntılı kişinin uzaklaştırma kararına rağmen Hitayca'yı rahatsız etmesi üzerine zorlama hapis cezası talep edildi. Sürekli takip edip sevgiliymiş gibi paylaşımlar yaptıHürriyet'in haberine göre, Hitayca’yı takıntı haline getiren Taner K., sosyal medya üzerinden sanki Ece Hitayca ile birliktelikleri varmış gibi bir algı oluşturdu. Taner K., Ece Hitayca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı içerikleri sürekli izleyerek eylemlerine devam etti.Taner K.’nin tacizleri nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Ece Hitayca, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle koruma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi, Taner K.’nin 2 ay süreyle Ece Hitayca’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi.Uzaklaştırma kararına rağmen paylaşımlarına devam ettiİddiaya göre Taner K., aleyhine uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen genç voleybolcunun peşini bırakmadı. Taner K., TikTok isimli sosyal medya uygulaması üzerinden ‘@tnrkrgl01’ adlı kullanıcı adıyla bir hesap açtı. Profil resmi olarak voleybolcu Ece Hitayca’nın ismi ile kendi ismini yan yana getiren Taner K., kalp simgesi paylaşarak bunu herkese açık şekilde paylaştı.Mahkemeden zorlama hapis talep edildi Ece Hitayca’nın avukatı mahkemeye başvurarak, Taner K.’nin tedbir kararını ihlal ederek müvekkilini baskı altına almaya çalıştığını öne sürerek bu defa ‘zorlama hapsi’ talep etti. Dilekçede, Taner K.’nin dijital taciz, takip ve rahatsız etme eylemlerini sürdürdüğü ileri sürülerek hakkında 3 günden 10 güne kadar hapis kararı verilmesi istendi.

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aile mahkemesi, koruma, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı, ece hitayca, voleybol, taciz