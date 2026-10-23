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Tuvalette flaş ışığını gören kadın fark etti: Çapa Tıp Fakültesi’nde gizli kamera skandalı, 8 ay boyunca kaydetmiş
Tuvalette flaş ışığını gören kadın fark etti: Çapa Tıp Fakültesi’nde gizli kamera skandalı, 8 ay boyunca kaydetmiş
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İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi biriminde çalışan bir erkek, iddiaya göre, kadın sağlık çalışanlarını yaklaşık 8 ay boyunca kadınlar tuvaletinde... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi
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İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi bölümünde gizli kamera skandalı yaşandı. Tuvalette flaş fark ettiStar'dan Onur Aksoy'un haberine göre olay, geçen hafta kadınlar tuvaletini kullanan bir hemşirenin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Tuvalette bunun bir kadın çalışan iddiaya göre, kapının altında bir flaş patladığını fark etti. Durumu fark eden kadın korku ve panikle kapıyı açtığında bir erkek çalışanı elinde telefonla yakaladı ve olaya müdahale etti.Mağdur kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu iddia edilirken taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.Telefonundan çok sayıda görüntü çıktı: 8 ay boyunca görüntü almışOlayla ilgili yürütülen çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.Yapılan araştırmada şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulundu. Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın çalışanları tuvalette benzer şekilde taciz ettiği iddia edildi.Hastane önünde eylem düzenlendiKadın sağlık çalışanları, benzer tacize maruz kalmış olma ihtimaliyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirip yönetimin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söylediler.Olayla ilgili acil cerrahi biriminin önünde eylem yapıldı.Şüpheli tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-buyuyor-15-bin-goruntu-incelendi-1108357616.html
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çapa, i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi, gizli kamera
çapa, i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi, gizli kamera

Tuvalette flaş ışığını gören kadın fark etti: Çapa Tıp Fakültesi’nde gizli kamera skandalı, 8 ay boyunca kaydetmiş

10:03 23.10.2026 (güncellendi: 10:13 23.10.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturgizli kamera
gizli kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi biriminde çalışan bir erkek, iddiaya göre, kadın sağlık çalışanlarını yaklaşık 8 ay boyunca kadınlar tuvaletinde gizlice görüntüledi. Tacizci tutuklandı.
İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi bölümünde gizli kamera skandalı yaşandı.

Tuvalette flaş fark etti

Star'dan Onur Aksoy'un haberine göre olay, geçen hafta kadınlar tuvaletini kullanan bir hemşirenin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Tuvalette bunun bir kadın çalışan iddiaya göre, kapının altında bir flaş patladığını fark etti. Durumu fark eden kadın korku ve panikle kapıyı açtığında bir erkek çalışanı elinde telefonla yakaladı ve olaya müdahale etti.
Mağdur kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu iddia edilirken taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.

Telefonundan çok sayıda görüntü çıktı: 8 ay boyunca görüntü almış

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.
Yapılan araştırmada şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulundu. Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın çalışanları tuvalette benzer şekilde taciz ettiği iddia edildi.

Hastane önünde eylem düzenlendi

Kadın sağlık çalışanları, benzer tacize maruz kalmış olma ihtimaliyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirip yönetimin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söylediler.
Olayla ilgili acil cerrahi biriminin önünde eylem yapıldı.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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