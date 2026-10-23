https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/tuvalette-flas-isigini-goren-kadin-fark-etti-capa-tip-fakultesinde-gizli-kamera-skandali-8-ay-1109788959.html

Tuvalette flaş ışığını gören kadın fark etti: Çapa Tıp Fakültesi’nde gizli kamera skandalı, 8 ay boyunca kaydetmiş

Tuvalette flaş ışığını gören kadın fark etti: Çapa Tıp Fakültesi’nde gizli kamera skandalı, 8 ay boyunca kaydetmiş

Sputnik Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi biriminde çalışan bir erkek, iddiaya göre, kadın sağlık çalışanlarını yaklaşık 8 ay boyunca kadınlar tuvaletinde... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T10:03+0300

2026-10-23T10:03+0300

2026-10-23T10:13+0300

türki̇ye

çapa

i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi

gizli kamera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109789052_0:133:1536:997_1920x0_80_0_0_f38e6fc487b7e6905330f083eca69737.png

İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi bölümünde gizli kamera skandalı yaşandı. Tuvalette flaş fark ettiStar'dan Onur Aksoy'un haberine göre olay, geçen hafta kadınlar tuvaletini kullanan bir hemşirenin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Tuvalette bunun bir kadın çalışan iddiaya göre, kapının altında bir flaş patladığını fark etti. Durumu fark eden kadın korku ve panikle kapıyı açtığında bir erkek çalışanı elinde telefonla yakaladı ve olaya müdahale etti.Mağdur kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu iddia edilirken taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.Telefonundan çok sayıda görüntü çıktı: 8 ay boyunca görüntü almışOlayla ilgili yürütülen çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.Yapılan araştırmada şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulundu. Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın çalışanları tuvalette benzer şekilde taciz ettiği iddia edildi.Hastane önünde eylem düzenlendiKadın sağlık çalışanları, benzer tacize maruz kalmış olma ihtimaliyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirip yönetimin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söylediler.Olayla ilgili acil cerrahi biriminin önünde eylem yapıldı.Şüpheli tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-buyuyor-15-bin-goruntu-incelendi-1108357616.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çapa, i̇stanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi, gizli kamera