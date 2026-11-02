https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kuyumcunun-dikkati-dolandiriciligi-onledi-altinlarini-bozdurup-dolandiricilara-verecekti-son-anda-1110059562.html
Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi: Altınlarını bozdurup dolandırıcılara verecekti, son anda kurtarıldı
Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi: Altınlarını bozdurup dolandırıcılara verecekti, son anda kurtarıldı
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Hatay'da dolandırıcıların tuzağına düşen kadının altınlarını bozdurması, kuyumcunun dikkati sayesinde önlendi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefonla aradıkları F.Y'ye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, kadından altınlarını bozdurarak banka hesabına yatırmasını istedi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evinden çıkan F.Y, Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giderek altınlarını bozdurmak istedi.Kadının işlem sırasında sürekli telefonla konuştuğunu fark eden kuyumcu Hüseyin Fırat, kadının oğluna ait olduğunu söylediği banka bilgilerindeki soyadı farklılığından şüphelendi. Durumu polise bildiren Fırat'ın ihbarı üzerine kuyumcuya gelen ekipler, müdahalede bulunarak kadının dolandırılmasını önledi.Daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını anlatan Fırat, ''Oğlu ile kendi soy ismi uyuşmayınca polise haber ettik. Polisler de dolandırıcı olduğunu fark ettiler. Zaten polislerin yüzüne telefonu kapattı. Teyze de bize teşekkür etti. Böyle bir dolandırıcılık olayını engellemiş olduk. İnsanlara yardımcı olup o parayı kaptırmadığım için mutlu oldum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/atmde-4-bin-900-euro-unutuldu-halk-otobusu-soforu-parayi-sahibine-teslim-etti-1110058305.html
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hatay, i̇skenderun, kuyumcu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
hatay, i̇skenderun, kuyumcu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi: Altınlarını bozdurup dolandırıcılara verecekti, son anda kurtarıldı
Hatay'da dolandırıcıların tuzağına düşen kadının altınlarını bozdurması, kuyumcunun dikkati sayesinde önlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefonla aradıkları F.Y'ye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, kadından altınlarını bozdurarak banka hesabına yatırmasını istedi.
Şüphelilerin yönlendirmesiyle evinden çıkan F.Y, Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giderek altınlarını bozdurmak istedi.
Kadının işlem sırasında sürekli telefonla konuştuğunu fark eden kuyumcu Hüseyin Fırat, kadının oğluna ait olduğunu söylediği banka bilgilerindeki soyadı farklılığından şüphelendi. Durumu polise bildiren Fırat'ın ihbarı üzerine kuyumcuya gelen ekipler, müdahalede bulunarak kadının dolandırılmasını önledi.
Daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını anlatan Fırat, ''Oğlu ile kendi soy ismi uyuşmayınca polise haber ettik. Polisler de dolandırıcı olduğunu fark ettiler. Zaten polislerin yüzüne telefonu kapattı. Teyze de bize teşekkür etti. Böyle bir dolandırıcılık olayını engellemiş olduk. İnsanlara yardımcı olup o parayı kaptırmadığım için mutlu oldum'' dedi.