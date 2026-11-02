https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kuyumcunun-dikkati-dolandiriciligi-onledi-altinlarini-bozdurup-dolandiricilara-verecekti-son-anda-1110059562.html

Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi: Altınlarını bozdurup dolandırıcılara verecekti, son anda kurtarıldı

Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi: Altınlarını bozdurup dolandırıcılara verecekti, son anda kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Hatay'da dolandırıcıların tuzağına düşen kadının altınlarını bozdurması, kuyumcunun dikkati sayesinde önlendi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T20:24+0300

2026-11-02T20:24+0300

2026-11-02T20:24+0300

türki̇ye

hatay

i̇skenderun

kuyumcu

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/01/1042948141_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b474b8db4416d6ea74c2a90bad4cab83.jpg

Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefonla aradıkları F.Y'ye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, kadından altınlarını bozdurarak banka hesabına yatırmasını istedi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evinden çıkan F.Y, Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giderek altınlarını bozdurmak istedi.Kadının işlem sırasında sürekli telefonla konuştuğunu fark eden kuyumcu Hüseyin Fırat, kadının oğluna ait olduğunu söylediği banka bilgilerindeki soyadı farklılığından şüphelendi. Durumu polise bildiren Fırat'ın ihbarı üzerine kuyumcuya gelen ekipler, müdahalede bulunarak kadının dolandırılmasını önledi.Daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını anlatan Fırat, ''Oğlu ile kendi soy ismi uyuşmayınca polise haber ettik. Polisler de dolandırıcı olduğunu fark ettiler. Zaten polislerin yüzüne telefonu kapattı. Teyze de bize teşekkür etti. Böyle bir dolandırıcılık olayını engellemiş olduk. İnsanlara yardımcı olup o parayı kaptırmadığım için mutlu oldum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/atmde-4-bin-900-euro-unutuldu-halk-otobusu-soforu-parayi-sahibine-teslim-etti-1110058305.html

türki̇ye

hatay

i̇skenderun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, i̇skenderun, kuyumcu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı