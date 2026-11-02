https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/atmde-4-bin-900-euro-unutuldu-halk-otobusu-soforu-parayi-sahibine-teslim-etti-1110058305.html

ATM'de 4 bin 900 euro unutuldu: Halk otobüsü şoförü parayı sahibine teslim etti

ATM'de 4 bin 900 euro unutuldu: Halk otobüsü şoförü parayı sahibine teslim etti

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, ATM'de unutulan 4 bin 900 euroyu bularak sahibine ulaştırdı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T18:54+0300

2026-11-02T18:54+0300

2026-11-02T18:54+0300

türki̇ye

antalya

atm

euro

euro/tl

otobüs

otobüs şöförü

otobüs durağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110058144_0:189:2730:1725_1920x0_80_0_0_238b4755a223bd39ce584233e1b42f21.jpg

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Dinek Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, seferini tamamladıktan sonra para yatırmak için Kestel Mahallesi'ndeki bir ATM'ye gitti. Cihazdan gelen sesleri fark eden Öner, iptal tuşuna bastığı sırada ATM'den 4 bin 900 euro çıktığını gördü.Parayı alarak kendisinden önce işlem yapan ve ATM'den aceleyle uzaklaşan iki kişiye ulaşmaya çalışan Öner, başarılı olamayınca polis ve banka yetkililerine haber verdi.Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibi Nadir Akkoyun'a ulaşan Öner, 4 bin 900 euroyu yapılan görüşmelerin ardından sahibine teslim etti.Öner'in davranışından dolayı duygulandığını belirten Akkoyun, duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atm-uzerinden-sahte-dolar-vurgunu-102-bin-750-sahte-dolari-sisteme-dahil-ettiler-1106341183.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, atm, euro, euro/tl, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı