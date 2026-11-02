https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/atmde-4-bin-900-euro-unutuldu-halk-otobusu-soforu-parayi-sahibine-teslim-etti-1110058305.html
ATM'de 4 bin 900 euro unutuldu: Halk otobüsü şoförü parayı sahibine teslim etti
ATM'de 4 bin 900 euro unutuldu: Halk otobüsü şoförü parayı sahibine teslim etti
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, ATM'de unutulan 4 bin 900 euroyu bularak sahibine ulaştırdı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Dinek Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, seferini tamamladıktan sonra para yatırmak için Kestel Mahallesi'ndeki bir ATM'ye gitti. Cihazdan gelen sesleri fark eden Öner, iptal tuşuna bastığı sırada ATM'den 4 bin 900 euro çıktığını gördü.Parayı alarak kendisinden önce işlem yapan ve ATM'den aceleyle uzaklaşan iki kişiye ulaşmaya çalışan Öner, başarılı olamayınca polis ve banka yetkililerine haber verdi.Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibi Nadir Akkoyun'a ulaşan Öner, 4 bin 900 euroyu yapılan görüşmelerin ardından sahibine teslim etti.Öner'in davranışından dolayı duygulandığını belirten Akkoyun, duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atm-uzerinden-sahte-dolar-vurgunu-102-bin-750-sahte-dolari-sisteme-dahil-ettiler-1106341183.html
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antalya, atm, euro, euro/tl, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı
antalya, atm, euro, euro/tl, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı
ATM'de 4 bin 900 euro unutuldu: Halk otobüsü şoförü parayı sahibine teslim etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, ATM'de unutulan 4 bin 900 euroyu bularak sahibine ulaştırdı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Dinek Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner, seferini tamamladıktan sonra para yatırmak için Kestel Mahallesi'ndeki bir ATM'ye gitti.
Cihazdan gelen sesleri fark eden Öner, iptal tuşuna bastığı sırada ATM'den 4 bin 900 euro çıktığını gördü.
Parayı alarak kendisinden önce işlem yapan ve ATM'den aceleyle uzaklaşan iki kişiye ulaşmaya çalışan Öner, başarılı olamayınca polis ve banka yetkililerine haber verdi.
Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibi Nadir Akkoyun'a ulaşan Öner, 4 bin 900 euroyu yapılan görüşmelerin ardından sahibine teslim etti.
Öner'in davranışından dolayı duygulandığını belirten Akkoyun, duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür etti.