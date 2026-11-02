https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/fenerbahce-sergio-conceicao-ile-anlasti-1110059950.html

Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, teknik direktör Sergio Conceiçao ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T21:07+0300

2026-11-02T21:07+0300

2026-11-02T21:19+0300

spor

fenerbahçe

i̇stanbul

maç

maç yayını

tarihi maç

liverpool

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110059740_0:48:615:394_1920x0_80_0_0_fe1d880a544352b01841be259b55a597.jpg

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.Taraflar arasında imzalanması planlanan sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı belirtildi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamla tüm konularda uzlaşmaya vardı.Fenerbahçe yönetiminin, Conceiçao'yu Liverpool karşılaşmasından önce İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı. Portekizli teknik direktörün kritik mücadeleyi tribünden izlemesi bekleniyor.Sergio Conceiçao kimdir? Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı öne sürülen Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun hayatı, futbolculuk kariyeri ve kazandığı kupalar gündeme geldi. Daha önce Porto, Milan ve Al-Ittihad gibi takımları çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, futbolculuk döneminde de Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.Sergio Conceiçao, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde sağ kanat pozisyonunda görev yapan Conceiçao, Portekiz Milli Takımı'nda 56 karşılaşmada forma giyerek 12 gol kaydetti.Porto, Lazio, Parma, Inter ve Standard de Liege gibi takımlarda oynayan Portekizli isim, futbolculuk döneminde lig şampiyonlukları ve çeşitli uluslararası kupalar kazandı.Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyeriTeknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Conceiçao, ilerleyen yıllarda Braga, Vitoria SC, Nantes ve Academica gibi takımlarda görev yaptı.Portekizli teknik adam, en başarılı dönemini 2017-2024 yılları arasında Porto'da geçirdi. Porto'nun başında 368 maça çıkan Conceiçao, 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Lig Kupası olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.2024-2025 sezonunda İtalyan devi Milan'ı çalıştıran Conceiçao, bu dönemde İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın başına geçen deneyimli teknik direktör, 2026 yılında takımdan ayrıldı.Sergio Conceiçao'nun oyun sistemiSert karakteri ve disiplinli futbol anlayışıyla tanınan Conceiçao, yüksek mücadele gücüne dayalı bir oyun sistemini benimsiyor. Portekizli çalıştırıcının tercih ettiği dizilişler arasında 4-2-3-1 sistemi öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/taliscadan-acun-ilicali-itirafi-fenerbahcede-yer-yerinden-oynayacak-1110040255.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, i̇stanbul, maç, maç yayını, tarihi maç, liverpool