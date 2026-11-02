https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/taliscadan-acun-ilicali-itirafi-fenerbahcede-yer-yerinden-oynayacak-1110040255.html

Talisca'dan 'Acun Ilıcalı' itirafı: Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak

Talisca'dan 'Acun Ilıcalı' itirafı: Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak

Sputnik Türkiye

Ersun Yanal’ın Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den gönderilmesini eleştiren sözlerinin ardından Brezilyalı futbolcudan yanıt geldi. Sosyal medyada yorum yapan... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T08:19+0300

2026-11-02T08:19+0300

2026-11-02T08:19+0300

spor

acun ilıcalı

anderson talisca

ersun yanal

fenerbahçe

haberler

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Sarı-lacivertli cephede sular durulmuyor. Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansın ardından takımdan ayrılması büyük tartışma yaratan Anderson Talisca krizinde yeni bir perde aralandı. Ayrılık sürecine ilişkin belirsizlikler ve taraftarın tepkisi sürerken, kulübün eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal sessizliğini bozdu. Yanal'ın yönetimi hedef alan sert eleştirisine, Brezilyalı yıldız sosyal medya üzerinden gizemli ve bir o kadar da çarpıcı bir yanıt verdi."Hasta mısınız siz?" Ersun Yanal'dan yönetime sert çıkışFenerbahçe'nin deneyimli eski teknik patronu Ersun Yanal, yıldız oyuncunun takımdan gönderilme kararına anlam veremediğini belirterek adeta isyan bayrağını çekti. Kararın arkasındaki mantığı sorgulayan Yanal, oyuncunun sahadaki üstün performansına ve kulübün Avrupa başarısındaki kritik rolüne dikkat çekti.Yönetimin aldığı bu radikal kararı eleştiren Yanal, yaptığı açıklamada, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?" ifadelerini kullanarak mevcut tabloya duyduğu büyük öfkeyi dile getirdi.Talisca'dan perde arkasını aralayan Acun Ilıcalı i̇tirafıYanal'ın spor gündemine bomba gibi düşen bu sözlerinin ardından, tartışmaların merkezindeki isim olan Anderson Talisca'dan hamle gecikmedi. Hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarını yakından takip eden yıldız oyuncu, ayrılığın ardındaki sır perdesini aralayan bir yorumda bulundu.Brezilyalı futbolcu, takımdan neden koptuğuna dair soru işaretlerini gidermek yerine, doğrudan Acun Ilıcalı'yı hedef gösterdi. Talisca, "Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil! Sonuçta beni kulübe getiren kişi Acun Ilıcalı'ydı." sözleriyle ayrılık kararının sportif bir tercihten ziyade, yönetimsel dinamiklere dayandığını ima etti. Bu şok edici gönderme kısa sürede sosyal medyada viral olurken, sarı-lacivertli kulüpteki geçmiş döneme ait kararların yeniden sorgulanmasına neden oldu.

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acun ilıcalı, anderson talisca, ersun yanal, fenerbahçe, haberler