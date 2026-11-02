https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-son-dakika-soku-demokrat-vekil-abdul-el-sayede-karsi-cumhuriyetci-adaya-destegini-acikladi-1110050485.html
ABD'de son dakika şoku: Demokrat vekil, Abdul El Sayed’e karşı Cumhuriyetçi adaya desteğini açıkladı
ABD'de son dakika şoku: Demokrat vekil, Abdul El Sayed’e karşı Cumhuriyetçi adaya desteğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'de Michigan eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, Senato seçimlerinde Demokrat aday Abdul El-Sayed yerine Cumhuriyetçi Mike... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de Demokrat Parti’nin önseçimlerinde, adaylığı konusunda İsrail lobisinden aldığı desteğe karşın Abdul Al Sayed’e karşı kaybeden Stevens'ın kararı, Amerikan basınına göre 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle Demokrat Parti içindeki bölünmeyi de gözler önüne serdi.’The Washington Post'un haberine göre Stevens, kararından yalnızca saatler önce El-Sayed ile birlikte Detroit'te bir kilise ayinine katılmayı planladığını, hatta eski Michigan Valisi Jim Blanchard'a da ayinin adresini gönderdiğini söylemişti. Ancak pazar günü planlanan etkinliğe El-Sayed yerine Cumhuriyetçi aday Rogers ile katıldı. Rogers'la birlikte kiliseye giren, ona sarılan ve yanına oturan Stevens, kısa süre sonra Cumhuriyetçi adaya desteğini duyurdu.İsrail politikası Demokratları böldüABD basınına göre iki Demokrat arasındaki gerilimin merkezinde İsrail politikası bulunuyor. Michigan'daki ön seçimlerde Stevens'ı geride bırakarak Demokrat Parti'nin Senato adayı olan El-Sayed, İsrail'in Gazze'deki saldırıları için açık açık "soykırım" demişti. ABD Senatosu'na seçilmesi halinde ilk Müslüman senatör olacak El-Sayed'in bu açıklamaları, Stevens'ın tepkisini çekmişti.'Harika bir aday' demiştiÖn seçimlerin ardından El-Sayed'e destek açıklayan Stevens, başlangıçta Demokrat aday için kampanya yürütmüş ve onu "harika bir aday" olarak nitelendirmişti. Ancak genel seçim kampanyası ilerledikçe ikili arasındaki gerilim yeniden tırmandı.Stevens'ın nişanlısı Jason Turkish'in de geçen hafta Cumhuriyetçi aday Rogers'a destek açıklaması, Demokrat Parti yönetiminde endişeye yol açmıştı. Turkish, El-Sayed'i İsrail konusundaki söylemini yumuşatmamakla eleştirmişti. Stevens'ın da nişanlısının eleştirilerine katıldığı ve Rogers'a destek verebileceği yönündeki kaygılar üzerine Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri kendisiyle temasa geçmişti.Demokratlardan sert tepki, Trump'tan övgüStevens'ın kararına Demokrat Parti içinden sert tepkiler geldi. Demokrat Partili Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, X hesabından yaptığı açıklamada kararı "iğrenç bir ihanet" olarak nitelendirdi. Stevens'ın Kongre ekibinden Genel Sekreter Justin German ve bazı çalışanlar da kararı protesto ederek görevlerinden istifa etti.Cumhuriyetçi cephede ise Stevens'ın desteği memnuniyetle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat vekili "cesur" olarak nitelendirerek Cumhuriyetçi Parti'ye katılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-neden-ara-secim-yapiliyor-2026-ara-secimlerinin-one-cikan-basliklari-ne-1110035983.html
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abdul el-sayed, mike rogers, abd, chuck schumer, haley stevens
abdul el-sayed, mike rogers, abd, chuck schumer, haley stevens
ABD'de son dakika şoku: Demokrat vekil, Abdul El Sayed’e karşı Cumhuriyetçi adaya desteğini açıkladı
ABD'de Michigan eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, Senato seçimlerinde Demokrat aday Abdul El-Sayed yerine Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı destekleyeceğini açıklayarak partisinde krize yol açtı. Amerikan basını, kaosun arka planını yazdı.
ABD'de Demokrat Parti’nin önseçimlerinde, adaylığı konusunda İsrail lobisinden aldığı desteğe karşın Abdul Al Sayed’e karşı kaybeden Stevens'ın kararı, Amerikan basınına göre 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle Demokrat Parti içindeki bölünmeyi de gözler önüne serdi.’
The Washington Post'un haberine göre Stevens, kararından yalnızca saatler önce El-Sayed ile birlikte Detroit'te bir kilise ayinine katılmayı planladığını, hatta eski Michigan Valisi Jim Blanchard'a da ayinin adresini gönderdiğini söylemişti. Ancak pazar günü planlanan etkinliğe El-Sayed yerine Cumhuriyetçi aday Rogers ile katıldı. Rogers'la birlikte kiliseye giren, ona sarılan ve yanına oturan Stevens, kısa süre sonra Cumhuriyetçi adaya desteğini duyurdu.
İsrail politikası Demokratları böldü
ABD basınına göre iki Demokrat arasındaki gerilimin merkezinde İsrail politikası bulunuyor. Michigan'daki ön seçimlerde Stevens'ı geride bırakarak Demokrat Parti'nin Senato adayı olan El-Sayed, İsrail'in Gazze'deki saldırıları için açık açık "soykırım" demişti. ABD Senatosu'na seçilmesi halinde ilk Müslüman senatör olacak El-Sayed'in bu açıklamaları, Stevens'ın tepkisini çekmişti.
İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ve bağlantılı gruplar, ön seçim sürecinde Stevens'ı desteklemek için on milyonlarca dolar
harcamıştı. El-Sayed ise Stevens'ı bu kuruluşun çıkarlarına hizmet etmekle suçlamıştı.
'Harika bir aday' demişti
Ön seçimlerin ardından El-Sayed'e destek açıklayan Stevens, başlangıçta Demokrat aday için kampanya yürütmüş ve onu "harika bir aday" olarak nitelendirmişti. Ancak genel seçim kampanyası ilerledikçe ikili arasındaki gerilim yeniden tırmandı.
Stevens'ın nişanlısı Jason Turkish'in de geçen hafta Cumhuriyetçi aday Rogers'a destek açıklaması, Demokrat Parti yönetiminde endişeye yol açmıştı. Turkish, El-Sayed'i İsrail konusundaki söylemini yumuşatmamakla eleştirmişti. Stevens'ın da nişanlısının eleştirilerine katıldığı ve Rogers'a destek verebileceği yönündeki kaygılar üzerine Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri kendisiyle temasa geçmişti.
Demokratlardan sert tepki, Trump'tan övgü
Stevens'ın kararına Demokrat Parti içinden sert tepkiler geldi. Demokrat Partili Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, X hesabından yaptığı açıklamada kararı "iğrenç bir ihanet" olarak nitelendirdi. Stevens'ın Kongre ekibinden Genel Sekreter Justin German ve bazı çalışanlar da kararı protesto ederek görevlerinden istifa etti.
Cumhuriyetçi cephede ise Stevens'ın desteği memnuniyetle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat vekili "cesur" olarak nitelendirerek Cumhuriyetçi Parti'ye katılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.