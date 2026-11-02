https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-neden-ara-secim-yapiliyor-2026-ara-secimlerinin-one-cikan-basliklari-ne-1110035983.html

ABD'de neden ara seçim yapılıyor, 2026 ara seçimlerinin öne çıkan başlıkları ne?

ABD'de neden ara seçim yapılıyor, 2026 ara seçimlerinin öne çıkan başlıkları ne?

Sputnik Türkiye

3 Kasım'da yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidecek. Ara seçimler, Donald Trump'ın görev süresinin geri kalanında Kongre üzerindeki kontrolünü koruyup koruyamayacağını belirleyecek. İşte ara seçimlerde son durum...

2026-11-02T14:11+0300

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2026-11-02T14:11+0300

dünya

abdul el-sayed

donald trump

abd

musk

temsilciler meclisi

senato

abd ara seçimleri

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ABD'de başkan dört yılda bir seçiliyor ancak Kongre'nin yapısı iki yılda bir yapılan seçimlerle değişebiliyor. Başkanlık döneminin ortasında düzenlenen ara seçimlerde seçmenler, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye için oy kullanacak. Ayrıca 36 eyalette valilik seçimleri yapılacak.ABD Başkanı Donald Trump oy pusulasında yer almasa da Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu korumasını istiyor ve mitinglerde "Oy pusulasında ben varım farzedin" dedi. Trump, ayrıca, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunluğu koruması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme vaadinde bulundu.Kongre'de çoğunluk neden önemli?Cumhuriyetçiler şu anda Kongre'nin iki kanadını da kontrol ediyor. Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalyeye sahip Cumhuriyetçilere karşı Demokratların 214 üyesi bulunuyor. Demokratların Meclis'in kontrolünü ele geçirmesi için net üç sandalye kazanması gerekiyor.Ara seçimler, görevdeki başkanın performansına yönelik bir referandum olarak da görülüyor. Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybederse Trump başkanlık görevini sürdürecek ancak yasa çıkarma ve yönetimin gündemini Kongre'den geçirme konusunda zorlanacak; başka bir deyişle eli kolu bağlanabilecek.Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Trump yönetimi hakkında soruşturma başlatabilir ve azil sürecini gündeme getirebilir. Senato'da çoğunluğu kazanmaları ise başkanın atamalarını engelleme ve yasa tekliflerini durdurma imkanını artırır. Ancak Demokratlar iki kanadı da kazansa bile Trump'ın veto yetkisi devam edecek. Başkanın görevden alınması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor.Bu seçim, Abdul El-Sayed, önce çıkan yarışlardanMichigan'daki Senato yarışı, Trump'ın Demokrat aday Abdul El-Sayed'e yönelik İslamofobik olarak eleştirilen söylemleriyle de öne çıkıyor. Seçilmesi halinde ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olacak El-Sayed'i mitinginde defalarca “cihatçı” olarak nitelendiren Trump, adayın Michigan'da şeriat hukukunu uygulamak istediğini ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu öne sürdü, “Senatoya seçilirse metal detektörüyle gelsin” dedi. El Sayed ise karşılık olarak “O da yalan detektörüyle gezmeli” yanıtını verdi.Trump'ın göbek adı Muhammed'i vurgulamasına yanıt veren El-Sayed, “Kasım ayından sonra bana 'senatör' diye hitap edebilir. Ben senin için Senatör Muhammed olacağım, kardeşim” dedi.Sanders: Modern tarihin en önemli ara seçimiABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde ülke genelinde yürüttüğü kampanyayla Demokrat adaylara destek veriyor. Wisconsin'de Demokrat aday Rebecca Cooke için düzenlenen mitingde konuşan Sanders, "Bana göre bu, ülkemizin modern tarihindeki, belki de tüm tarihindeki en önemli ara seçim" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Kamala Harris gibi isimler de Demokrat adaylar için sahaya inerken Sanders, mitinglerinde ekonomik eşitsizliği ve zengin elitlerin siyasetteki etkisini öne çıkarıyor.Hayat pahalılığı ve göç de gündemdeAra seçimlerde seçmenlerin öne çıkan kaygıları arasında hayat pahalılığı, benzin ve konut fiyatları ile sağlık sigortası giderleri bulunuyor. Üreme hakları, göç politikaları ve ABD demokrasisinin durumu da kampanyaların temel başlıkları arasında.ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ile yapay zeka teknolojileri ve veri merkezlerinin büyümesi de güvenlik, istihdam ve enerji maliyetleri üzerinden tartışılıyor.Elon Musk'a 'soruşturma yolu' mu? Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi halinde gündeme gelebilecek başlıklardan biri de Elon Musk ve şirketleri. Politico'nun haberine göre Demokrat vekiller, Musk'ın şirketleri ile eski Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) faaliyetlerini soruşturmayı planlıyor.Connecticut Demokrat Senatörü Richard Blumenthal, çoğunluğu kazanmaları halinde Musk ve DOGE hakkında soruşturma başlatacaklarını söyledi.

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abdul el-sayed, donald trump, abd, musk, temsilciler meclisi, senato, abd ara seçimleri