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İsrail yanlısı lobi Michigan'da yenildi: İlk Müslüman Senato adayı Abdul El-Sayed ön seçimleri kazandı
İsrail yanlısı lobi Michigan'da yenildi: İlk Müslüman Senato adayı Abdul El-Sayed ön seçimleri kazandı
Sputnik Türkiye
Michigan'da Demokrat Parti seçmenleri, salı günü yapılan ön seçimde İsrail yanlısı lobiye Amerikan basınının tabiriyle ‘tarihi bir yenilgi’ yaşattı. Doktor ve... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T17:47+0300
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Sonuç, Newsweek’e göre Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ve müttefik grupların El-Sayed'in adaylığını engellemek amacıyla yaklaşık 30 milyon dolar harcamasına rağmen geldi.Yahudi haber kuruluşu The Forward, oylama öncesinde bu yarışı Gazze savaşı ve Demokrat Parti içinde İsrail yanlısı çevrelerin etkisi üzerine bir "vekalet savaşı" olarak nitelendirmişti.Harcanan yüksek miktardaki seçim bütçesi de bu değerlendirmeyi güçlendirdi.AIPAC tarihindeki en pahalı yarışBu seçim, AIPAC'ın bugüne kadar tek bir yarış için yaptığı en büyük harcama oldu.Diğer dış destek gruplarının harcamaları da hesaba katıldığında Stevens lehine harcanan miktar çok daha yüksek seviyeye ulaştı.Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarını inceleyen Newswee, Stevens'ı destekleyen komitelerin toplamda 54 milyon doların üzerinde harcama yaptığını bildirdi.Yerel yayın kuruluşu Fox 2 Detroit ise yalnızca AIPAC bağlantılı harcamaların 46 milyon doları aştığını aktardı.Buna karşılık El-Sayed, kendi seçim kampanyasının reklamları için yaklaşık 3.2 milyon dolar harcadı.İlk Müslüman Demokrat Senato adayıSeçim sonucuyla Abdul El-Sayed, ABD Senatosu için aday gösterilen ilk Müslüman Demokrat oldu.Seçim kampanyasında:Ayrıca rakibinin arkasındaki büyük bağışçı ağını kampanyasının ana hedeflerinden biri haline getirdi.Kasım'da Mike Rogers ile yarışacakEl-Sayed, kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyetçi Michigan Temsilcisi Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek.Ön seçimlerde rakipsiz kalan Rogers, 2024 Senato seçimlerini yaklaşık 19 bin oy farkıyla kaybetmişti. Michigan Senatörü Demokrat Gary Peters'ın emekli olması nedeniyle boşalacak koltuğun, Senato'daki güç dengesini belirleyebilecek kritik koltuklardan biri olduğu değerlendiriliyor.
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abd, michigan, aipac, i̇srail, abdul el-sayed

İsrail yanlısı lobi Michigan'da yenildi: İlk Müslüman Senato adayı Abdul El-Sayed ön seçimleri kazandı

17:47 05.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonAbdul El-Sayed
Abdul El-Sayed - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Michigan'da Demokrat Parti seçmenleri, salı günü yapılan ön seçimde İsrail yanlısı lobiye Amerikan basınının tabiriyle ‘tarihi bir yenilgi’ yaşattı. Doktor ve eski Detroit ile Wayne County Halk Sağlığı Direktörü Abdul El-Sayed, Demokrat Parti'nin ABD Senatosu adayı olmak için yarıştığı ön seçimde Michigan Temsilcisi Haley Stevens'ı geride bıraktı.
Sonuç, Newsweek’e göre Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ve müttefik grupların El-Sayed'in adaylığını engellemek amacıyla yaklaşık 30 milyon dolar harcamasına rağmen geldi.
Yahudi haber kuruluşu The Forward, oylama öncesinde bu yarışı Gazze savaşı ve Demokrat Parti içinde İsrail yanlısı çevrelerin etkisi üzerine bir "vekalet savaşı" olarak nitelendirmişti.
Harcanan yüksek miktardaki seçim bütçesi de bu değerlendirmeyi güçlendirdi.

AIPAC tarihindeki en pahalı yarış

Bu seçim, AIPAC'ın bugüne kadar tek bir yarış için yaptığı en büyük harcama oldu.
Diğer dış destek gruplarının harcamaları da hesaba katıldığında Stevens lehine harcanan miktar çok daha yüksek seviyeye ulaştı.
Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarını inceleyen Newswee, Stevens'ı destekleyen komitelerin toplamda 54 milyon doların üzerinde harcama yaptığını bildirdi.
Yerel yayın kuruluşu Fox 2 Detroit ise yalnızca AIPAC bağlantılı harcamaların 46 milyon doları aştığını aktardı.
Buna karşılık El-Sayed, kendi seçim kampanyasının reklamları için yaklaşık 3.2 milyon dolar harcadı.

İlk Müslüman Demokrat Senato adayı

Seçim sonucuyla Abdul El-Sayed, ABD Senatosu için aday gösterilen ilk Müslüman Demokrat oldu.
Seçim kampanyasında:
'Herkes için Medicare' (Medicare for All) sağlık sistemini,
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) kaldırılmasını,
ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların sona erdirilmesini savundu.
Ayrıca rakibinin arkasındaki büyük bağışçı ağını kampanyasının ana hedeflerinden biri haline getirdi.

Kasım'da Mike Rogers ile yarışacak

El-Sayed, kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyetçi Michigan Temsilcisi Mike Rogers ile karşı karşıya gelecek.
Ön seçimlerde rakipsiz kalan Rogers, 2024 Senato seçimlerini yaklaşık 19 bin oy farkıyla kaybetmişti. Michigan Senatörü Demokrat Gary Peters'ın emekli olması nedeniyle boşalacak koltuğun, Senato'daki güç dengesini belirleyebilecek kritik koltuklardan biri olduğu değerlendiriliyor.
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