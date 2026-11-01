https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukrayna-ordusunun-kullandigi-enerji-ve-ulasim-altyapisi-tesisleri-1110031692.html

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T12:55+0300

2026-11-01T12:55+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında yürüttüğü eylemler ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye, daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiği ifade edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.175 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 13 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, İHA muhafaza ve fırlatma alanlarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından gönderilen toplam 391 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

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