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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’nun Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği ve ülke yönetiminden üst düzey isimlerle görüşmelerde bulunacağı... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T12:11+0300
2026-11-01T12:11+0300
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federasyon konseyi
valentina matviyenko
çin
heyet
resmi ziyaret
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Rusya parlamentosunu üst kanadı Federasyon Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Valentina Matviyenko’nun başkanlık edeceği bir heyet, Çin'e resmi ziyarette bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.Açıklamaya göre, Matviyenko'nun Pekin'de Çin Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Zhao Leji ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.Matviyenko’nun ayrıca Salı günü Xi'an'da Shaanxi eyaletinin yönetimiyle bir araya geleceğin ve bir pedagoji üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenciler ve öğretim üyeleriyle görüşeceği kaydedildi.Rusya Federasyon Konseyi basın servisi, Xi'an'daki etkinliğin Çin-Rusya Karşılıklı Eğitim Yılları (2026–2027) Programı çerçevesinde planlandığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-ortak-mars-misyonu-icin-ekipman-uretimine-basladi-1109747124.html
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rusya, haberler, federasyon konseyi, valentina matviyenko, çin, heyet, resmi ziyaret, rusya federasyon konseyi
rusya, haberler, federasyon konseyi, valentina matviyenko, çin, heyet, resmi ziyaret, rusya federasyon konseyi

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek

12:11 01.11.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’nun Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği ve ülke yönetiminden üst düzey isimlerle görüşmelerde bulunacağı bildirildi.
Rusya parlamentosunu üst kanadı Federasyon Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Valentina Matviyenko’nun başkanlık edeceği bir heyet, Çin'e resmi ziyarette bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.
Açıklamaya göre, Matviyenko'nun Pekin'de Çin Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Zhao Leji ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.
Matviyenko’nun ayrıca Salı günü Xi'an'da Shaanxi eyaletinin yönetimiyle bir araya geleceğin ve bir pedagoji üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenciler ve öğretim üyeleriyle görüşeceği kaydedildi.
Rusya Federasyon Konseyi basın servisi, Xi'an'daki etkinliğin Çin-Rusya Karşılıklı Eğitim Yılları (2026–2027) Programı çerçevesinde planlandığı bilgisini verdi.
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