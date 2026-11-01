https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-cine-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1110030200.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’nun Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği ve ülke yönetiminden üst düzey isimlerle görüşmelerde bulunacağı... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T12:11+0300
2026-11-01T12:11+0300
2026-11-01T12:11+0300
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Rusya parlamentosunu üst kanadı Federasyon Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Valentina Matviyenko’nun başkanlık edeceği bir heyet, Çin'e resmi ziyarette bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.Açıklamaya göre, Matviyenko'nun Pekin'de Çin Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Zhao Leji ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.Matviyenko’nun ayrıca Salı günü Xi'an'da Shaanxi eyaletinin yönetimiyle bir araya geleceğin ve bir pedagoji üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenciler ve öğretim üyeleriyle görüşeceği kaydedildi.Rusya Federasyon Konseyi basın servisi, Xi'an'daki etkinliğin Çin-Rusya Karşılıklı Eğitim Yılları (2026–2027) Programı çerçevesinde planlandığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-ortak-mars-misyonu-icin-ekipman-uretimine-basladi-1109747124.html
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rusya, haberler, federasyon konseyi, valentina matviyenko, çin, heyet, resmi ziyaret, rusya federasyon konseyi
rusya, haberler, federasyon konseyi, valentina matviyenko, çin, heyet, resmi ziyaret, rusya federasyon konseyi
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’nun Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği ve ülke yönetiminden üst düzey isimlerle görüşmelerde bulunacağı bildirildi.
Rusya parlamentosunu üst kanadı Federasyon Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Valentina Matviyenko’nun başkanlık edeceği bir heyet, Çin'e resmi ziyarette bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.
Açıklamaya göre, Matviyenko'nun Pekin'de Çin Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Zhao Leji ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.
Matviyenko’nun ayrıca Salı günü Xi'an'da Shaanxi eyaletinin yönetimiyle bir araya geleceğin ve bir pedagoji üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenciler ve öğretim üyeleriyle görüşeceği kaydedildi.
Rusya Federasyon Konseyi basın servisi, Xi'an'daki etkinliğin Çin-Rusya Karşılıklı Eğitim Yılları (2026–2027) Programı çerçevesinde planlandığı bilgisini verdi.