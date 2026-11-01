https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-cine-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1110030200.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’nun Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği ve ülke yönetiminden üst düzey isimlerle görüşmelerde bulunacağı... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T12:11+0300

2026-11-01T12:11+0300

2026-11-01T12:11+0300

dünya

rusya

haberler

federasyon konseyi

valentina matviyenko

çin

heyet

resmi ziyaret

rusya federasyon konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102740/31/1027403102_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_75734f9479133c855dc1df665235a848.jpg

Rusya parlamentosunu üst kanadı Federasyon Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Valentina Matviyenko’nun başkanlık edeceği bir heyet, Çin'e resmi ziyarette bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.Açıklamaya göre, Matviyenko'nun Pekin'de Çin Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Zhao Leji ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.Matviyenko’nun ayrıca Salı günü Xi'an'da Shaanxi eyaletinin yönetimiyle bir araya geleceğin ve bir pedagoji üniversitesini ziyaret ederek burada öğrenciler ve öğretim üyeleriyle görüşeceği kaydedildi.Rusya Federasyon Konseyi basın servisi, Xi'an'daki etkinliğin Çin-Rusya Karşılıklı Eğitim Yılları (2026–2027) Programı çerçevesinde planlandığı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-ortak-mars-misyonu-icin-ekipman-uretimine-basladi-1109747124.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, haberler, federasyon konseyi, valentina matviyenko, çin, heyet, resmi ziyaret, rusya federasyon konseyi