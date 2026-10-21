https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-ortak-mars-misyonu-icin-ekipman-uretimine-basladi-1109747124.html

Rusya ve Çin, ortak Mars misyonu için ekipman üretimine başladı

Rusya ve Çin, ortak Mars misyonu için ekipman üretimine başladı

Sputnik Türkiye

Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, Rusya ve Çin'in Mars'ı incelemeye yönelik ortak misyon kapsamında cihaz ve ekipman üretimine başladığını duyurdu. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:57+0300

2026-10-21T18:57+0300

2026-10-21T18:57+0300

dünya

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

rusya

çin

mars

glonass

moskova

pekin

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103019715_39:0:1113:604_1920x0_80_0_0_ba7a95fbc6984154172c66b458b5fe16.jpg

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Moskova ve Pekin'in Mars'ın incelenmesine yönelik ortak misyon için cihaz ve ekipman üreteceğini belirtti.St. Petersburg'da düzenlenen Rusya ve Çin hükümet başkanları toplantısına katılan Bakanov'un konuya ilişkin açıklamaları Roskosmos tarafından paylaşıldı.Bakanov açıklamasında, "Ortak Ay misyonumuz olan 'Chang'e-7' projemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra şimdi ortak bir Mars misyonuna, yani Mars'ı incelemek üzere cihaz ve ekipman üretimine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.Çin'i en önemli ortaklardan biri olarak nitelendiren Bakanov, iki ülkenin Dünya'nın uzaktan algılanmasına ilişkin verileri paylaştığını ve GLONASS ile Beidou uydu ağlarının navigasyon sinyallerini ortaklaşa kullandığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/roscosmos-ve-nasa-uuinin-gorev-suresini-2030a-kadar-uzatma-konusunda-anlasti-1107254814.html

rusya

çin

mars

moskova

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya federal uzay ajansı (roscosmos), rusya, çin, mars, glonass, moskova, pekin, dünya