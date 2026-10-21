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Rusya ve Çin, ortak Mars misyonu için ekipman üretimine başladı
Rusya ve Çin, ortak Mars misyonu için ekipman üretimine başladı
Sputnik Türkiye
Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, Rusya ve Çin'in Mars'ı incelemeye yönelik ortak misyon kapsamında cihaz ve ekipman üretimine başladığını duyurdu. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T18:57+0300
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Moskova ve Pekin'in Mars'ın incelenmesine yönelik ortak misyon için cihaz ve ekipman üreteceğini belirtti.St. Petersburg'da düzenlenen Rusya ve Çin hükümet başkanları toplantısına katılan Bakanov'un konuya ilişkin açıklamaları Roskosmos tarafından paylaşıldı.Bakanov açıklamasında, "Ortak Ay misyonumuz olan 'Chang'e-7' projemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra şimdi ortak bir Mars misyonuna, yani Mars'ı incelemek üzere cihaz ve ekipman üretimine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.Çin'i en önemli ortaklardan biri olarak nitelendiren Bakanov, iki ülkenin Dünya'nın uzaktan algılanmasına ilişkin verileri paylaştığını ve GLONASS ile Beidou uydu ağlarının navigasyon sinyallerini ortaklaşa kullandığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/roscosmos-ve-nasa-uuinin-gorev-suresini-2030a-kadar-uzatma-konusunda-anlasti-1107254814.html
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rusya federal uzay ajansı (roscosmos), rusya, çin, mars, glonass, moskova, pekin, dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos), rusya, çin, mars, glonass, moskova, pekin, dünya

Rusya ve Çin, ortak Mars misyonu için ekipman üretimine başladı

18:57 21.10.2026
© NASAAraştırmacılar, uydu verilerini kullanarak dev bir okyanusa dair ipuçları elde etmek amacıyla bir kanyondaki deniz seviyesini hesaplayıp simüle etti.
Araştırmacılar, uydu verilerini kullanarak dev bir okyanusa dair ipuçları elde etmek amacıyla bir kanyondaki deniz seviyesini hesaplayıp simüle etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© NASA
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Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, Rusya ve Çin'in Mars'ı incelemeye yönelik ortak misyon kapsamında cihaz ve ekipman üretimine başladığını duyurdu.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Moskova ve Pekin'in Mars'ın incelenmesine yönelik ortak misyon için cihaz ve ekipman üreteceğini belirtti.
St. Petersburg'da düzenlenen Rusya ve Çin hükümet başkanları toplantısına katılan Bakanov'un konuya ilişkin açıklamaları Roskosmos tarafından paylaşıldı.
Bakanov açıklamasında, "Ortak Ay misyonumuz olan 'Chang'e-7' projemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra şimdi ortak bir Mars misyonuna, yani Mars'ı incelemek üzere cihaz ve ekipman üretimine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çin'i en önemli ortaklardan biri olarak nitelendiren Bakanov, iki ülkenin Dünya'nın uzaktan algılanmasına ilişkin verileri paylaştığını ve GLONASS ile Beidou uydu ağlarının navigasyon sinyallerini ortaklaşa kullandığını da sözlerine ekledi.
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