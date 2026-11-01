https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fon-sorusturmasi-dunya-gazetesinin-sahibi-umut-guner-gozaltina-alindi-1110029757.html
Fon soruşturması: Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Fon soruşturması: Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T11:45+0300
2026-11-01T11:45+0300
2026-11-01T11:45+0300
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fon
fon soruşturması
gazete
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında Dünya gazetesinin sahibi iş insanı Umut Güner gözaltına alındı.
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türkiye, gözaltı, fon, fon soruşturması, gazete
türkiye, gözaltı, fon, fon soruşturması, gazete
Fon soruşturması: Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Dünya gazetesinin sahibi iş insanı Umut Güner gözaltına alındı.