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Fon soruşturması: Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Fon soruşturması: Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı 01.11.2026, Sputnik Türkiye
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gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında Dünya gazetesinin sahibi iş insanı Umut Güner gözaltına alındı.
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türkiye, gözaltı, fon, fon soruşturması, gazete
türkiye, gözaltı, fon, fon soruşturması, gazete

Fon soruşturması: Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

11:45 01.11.2026
suçluların iadesi
suçluların iadesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
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Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Dünya gazetesinin sahibi iş insanı Umut Güner gözaltına alındı.
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