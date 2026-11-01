https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fenerbahce-yonetiminden-olaganustu-toplanti-radikal-kararlar-gundemde-1110033266.html
Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü toplantı: Hangi kararlar alınacak?
Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü toplantı: Hangi kararlar alınacak?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu bugün olağanüstü toplanıyor. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T14:47+0300
2026-11-01T14:47+0300
2026-11-01T14:47+0300
spor
fenerbahçe
aziz yıldırım
i̇smail kartal
dirk kuyt
galatasaray
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Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray yenilgisi sonrası İsmail Kartal'ın istifa ettiği sürecin ardından sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kadıköy'de Göztepe'ye 2-1'le mağlubiyet aldı.Maçta Fenerbahçe tribünlerinden “Yönetim istifa” tezahüratları yükselirken, Aziz Yıldırım başkanlığındanki yönetim kurulunun alacağı kararlar merak konusuydu.Yaşananlar sonrası harekete geçen Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 14:00'te olağanüstü toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fenerbahce-evinde-goztepeye-2-1-kaybetti-taraftardan-yonetim-istifa-tepkisi-dirk-kuyttan-ozur-1110021832.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fenerbahcede-kritik-toplanti-ismail-kartal-donemi-sona-mi-eriyor-1109909522.html
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fenerbahçe, aziz yıldırım, i̇smail kartal, dirk kuyt, galatasaray
fenerbahçe, aziz yıldırım, i̇smail kartal, dirk kuyt, galatasaray
Fenerbahçe yönetiminden olağanüstü toplantı: Hangi kararlar alınacak?
Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu bugün olağanüstü toplanıyor.
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray yenilgisi sonrası İsmail Kartal'ın istifa ettiği sürecin ardından sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kadıköy'de Göztepe'ye 2-1'le mağlubiyet aldı.
Maçta Fenerbahçe tribünlerinden “Yönetim istifa” tezahüratları yükselirken, Aziz Yıldırım başkanlığındanki yönetim kurulunun alacağı kararlar merak konusuydu.
Yaşananlar sonrası harekete geçen Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 14:00'te olağanüstü toplandı.