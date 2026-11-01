https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fenerbahce-evinde-goztepeye-2-1-kaybetti-taraftardan-yonetim-istifa-tepkisi-dirk-kuyttan-ozur-1110021832.html

Fenerbahçe evinde Göztepe’ye 2-1 kaybetti: Taraftardan 'yönetim istifa' tepkisi, Dirk Kuyt'tan özür açıklaması

Fenerbahçe evinde Göztepe’ye 2-1 kaybetti: Taraftardan 'yönetim istifa' tepkisi, Dirk Kuyt'tan özür açıklaması

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T10:19+0300

2026-11-01T10:19+0300

2026-11-01T10:19+0300

spor

matteo guendouzi

kerem aktürkoğlu

mert müldür

göztepe

fenerbahçe

slavia prag

beşiktaş

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Fenerbahçe evinde Göztepe’ye 2-1 kaybetti.Sarı lacivertliler önde başladıChobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonlara girmekte zorlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.Maçın ikinci yarısında oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 76. dakikada Armstrong'un golüne engel olamadı. Golün hemen ardından 78. dakikada Henrique'nin golüyle 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla mağlup ayrıldı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.'Özür dilerim'Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, mağlubiyetten dolayı taraftardan özür diledi.Taraftarın çok daha fazlasını hak ettiğini aktaran Kuyt, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek ben gerek teknik heyet hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Birkaç günü iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Öne geçmeyi hak ettik ama takımın kırılgan olduğunu görebiliyoruz. Takım üstündeki baskıyı görebiliyoruz. Biz oyunculara kendi oyununuzu oynamanızı istiyoruz dedik. Rakip ikinci yarıya iyi başladı. Oyun kontrolünü aldık sonrasında. Girdiğimiz 3 pozisyon vardı ama problem bu, bu anlarda şansın yanınızda olması gerekiyor. İkinci golü atmış olsaydık galibiyet bizim olacaktı. Goller gelince işler bizim için zora girdi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız, gelecekte bu şekilde olacak." ifadelerini kullandı.'Yönetim istifa' tepkisiFenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.Müsabakanın 78. dakikasında Göztepe'nin 2-1 öne geçtiği golün ardından sarı-lacivertli tribünler yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.Üstünlüğünü koruyamıyorFenerbahçe, bu sezon öne geçtiği müsabakalarda önemli puan kayıpları yaşadı.Sarı-lacivertliler, ligdeki 3 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamadığı gibi sahadan puansız ayrıldı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı.Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği müsabakada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.Son 3 maçta kalesinde 2'şer gol gördüFenerbahçe, son 3 resmi maçında kalesinde ikişer gol gördü.Sarı-lacivertliler, bu süreçte evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe son olarak Göztepe'ye evinde aynı skorla mağlup oldu.Guendouzi'nin 2. golüFenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, bu sezon 2. golünü kaydetti.İlk golünü 8-0 kazanılan Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, 45+1. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.Kerem'den taraftara tepkiFenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı.Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.Mert Müldür 46 gün sonra sahadaFenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, 46 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.Son olarak ligde 14 Eylül'de oynanan Gaziantep FK maçında forma giyen Mert, 1 hafta sonra ameliyat edilmişti.Sağlığına kavuşan oyuncu, Göztepe karşısında 65. dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasaray-konyasporu-deplasmanda-4-golle-maglup-etti-1110004404.html

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matteo guendouzi, kerem aktürkoğlu, mert müldür, göztepe, fenerbahçe, slavia prag, beşiktaş