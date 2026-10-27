https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fenerbahcede-kritik-toplanti-ismail-kartal-donemi-sona-mi-eriyor-1109909522.html
Fenerbahçe’de kritik toplantı: İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?
Fenerbahçe’de kritik toplantı: İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceğine ilişkin Başkan Aziz Yıldırım ve... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:58+0300
2026-10-27T19:58+0300
2026-10-27T19:58+0300
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i̇smail kartal, aziz yıldırım, başkan, fenerbahçe, galatasaray
i̇smail kartal, aziz yıldırım, başkan, fenerbahçe, galatasaray
Fenerbahçe’de kritik toplantı: İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceğine ilişkin Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüşme sona erdi. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının gündemde olduğu belirtildi.