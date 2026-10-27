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Fenerbahçe’de kritik toplantı: İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?
Fenerbahçe’de kritik toplantı: İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceğine ilişkin Başkan Aziz Yıldırım ve... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T19:58+0300
2026-10-27T19:58+0300
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i̇smail kartal, aziz yıldırım, başkan, fenerbahçe, galatasaray
i̇smail kartal, aziz yıldırım, başkan, fenerbahçe, galatasaray

Fenerbahçe’de kritik toplantı: İsmail Kartal dönemi sona mı eriyor?

19:58 27.10.2026
© AA / İslam YakutFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AA / İslam Yakut
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceğine ilişkin Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüşme sona erdi. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının gündemde olduğu belirtildi.
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