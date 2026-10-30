https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/fenerbahceyi-milli-araya-kadar-dirk-kuyt-yonetecek-1109997590.html
Karar açıklandı: Fenerbahçe'yi milli araya kadar Dirk Kuyt yönetecek
Karar açıklandı: Fenerbahçe'yi milli araya kadar Dirk Kuyt yönetecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, gelecek milli araya kadar takımı Dirk Kuyt'ın yöneteceğini açıkladı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T16:37+0300
2026-10-30T16:37+0300
2026-10-30T16:45+0300
spor
fenerbahçe
dirk kuyt
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Fenerbahçe Kulübü, gelecek milli araya kadar Dirk Kuyt'ın takımın başında olacağını açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktör arama çalışmaları sürecekYeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır. Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır. Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"
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fenerbahçe, dirk kuyt
Karar açıklandı: Fenerbahçe'yi milli araya kadar Dirk Kuyt yönetecek
16:37 30.10.2026 (güncellendi: 16:45 30.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, gelecek milli araya kadar takımı Dirk Kuyt'ın yöneteceğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, gelecek milli araya kadar Dirk Kuyt'ın takımın başında olacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Yeni teknik direktör arama çalışmaları sürecek
Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır. Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır. Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"