https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/unlu-sef-somer-sivrioglunun-restoranina-kayyum-atandi-1110009323.html
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'de bulunan restoranı, vergi borçlarından dolayı kayyum yönetimine devredildi. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:06+0300
2026-10-31T11:06+0300
2026-10-31T11:06+0300
yaşam
somer sivrioğlu
iflas
sidney
vergi borcu
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Master Chef yarışmasının jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avusturalya Sidney'de bulunan restoranının vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildiği belirtildi. Restoranın 72.4 milyon TL borcu olduğu öğrenildiVergi borçları yüzünden Habertürk'ün naberine göre, Sivrioğlu'nun 2015 yılında açtığı Anason isimli restoran vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini için kayyum yönetimine girdi. Restoranın Avusturalya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları (yaklaşık 72.4 milyon TL) borcu bulunduğu belirtildi. Başvurumuz reddedildi dediSomer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ‘hayatta kalma modunda’ ve ‘ciddi finansal zorluklar’ içinde olduğunu söyledi. Ünlü şef, “Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/90-bin-kisiyi-bedava-tatil-kazandiniz-diyerek-magdur-ettigi-iddia-edilmisti-termal-otel-iflas-etti-1109988180.html
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somer sivrioğlu, iflas, sidney, vergi borcu
somer sivrioğlu, iflas, sidney, vergi borcu
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'de bulunan restoranı, vergi borçlarından dolayı kayyum yönetimine devredildi.
Master Chef yarışmasının jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avusturalya Sidney'de bulunan restoranının vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildiği belirtildi. Restoranın 72.4 milyon TL borcu olduğu öğrenildi
Habertürk'ün naberine göre, Sivrioğlu'nun 2015 yılında açtığı Anason isimli restoran vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini için kayyum yönetimine girdi. Restoranın Avusturalya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları (yaklaşık 72.4 milyon TL) borcu bulunduğu belirtildi.
Başvurumuz reddedildi dedi
Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ‘hayatta kalma modunda’ ve ‘ciddi finansal zorluklar’ içinde olduğunu söyledi. Ünlü şef, “Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik” dedi.