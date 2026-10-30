https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/90-bin-kisiyi-bedava-tatil-kazandiniz-diyerek-magdur-ettigi-iddia-edilmisti-termal-otel-iflas-etti-1109988180.html

90 bin kişiyi 'bedava tatil kazandınız' diyerek mağdur ettiği iddia edilmişti: Termal otel iflas etti

90 bin kişiyi 'bedava tatil kazandınız' diyerek mağdur ettiği iddia edilmişti: Termal otel iflas etti

Sputnik Türkiye

Devre mülk satışlarında bedava tatil vaadiyle binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Royal Doğa Sağlık Termal Turizm şirketi iflas etti. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T12:26+0300

2026-10-30T12:26+0300

2026-10-30T12:26+0300

ekonomi̇

iflas

devre mülk

icra

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Binlerce kişiye 'bedava tatil' vaadiyle devremülk satan, yüksek aidat ve icra tehdidi iddialarıyla davalık olan Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Şirket bir odayı çok sayıda kişiye satmak, aidatlara yüzde 400'e varan zam yapmak gibi iddialarla gündem olmuştu. Mahkemeden iflas kararıİstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, çok sayıda tüketici şikayeti ve davasına konu olan Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat şirketi hakkında iflas kararı verdi. Kararın ardından İstanbul 1. İflas Dairesi, şirketin iflasının açıldığını resmen duyurdu.Bir odayı binlerce kişiye sattığı iddia edilmiştiHaber Hürriyeti'nin haberine göre, şirket daha önce devre mülk sözleşmelerinin iptal edilmemesi, yıllık aidatlara yüzde 400'e varan oranlarda zam yapılması ve tek bir odanın binlerce kişiye satıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar nedeniyle şirket aleyhine çok sayıda dava açıldığı belirtilmişti.Ücretsiz tatil diye sözleşme imzalattı, icra takibi başlattığı önü sürüldüŞirketin vatandaşları "ücretsiz tatil" veya "çekilişle tatil kazandınız" gerekçeleriyle tesislere davet ettiği iddia edilmişti. Tüketiciler, uzun süren tanıtım görüşmeleri ve psikolojik baskı eşliğinde sözleşme imzalamaya yönlendirildiklerini öne sürmüştü. Sözleşmelerin ardından yüksek aidat bedelleri talep edildiği, bu ödemeleri yapmayan tüketicilere ise icra takibi başlatılacağı yönünde bildirimler gönderildiği belirtilmişti.Sosyal medyada ve şikayet sitelerinde birçok kişi yaşadıklarını anlatırken, mağdur sayısının 80-90 bine ulaştığı ifade edilmişti.

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iflas, devre mülk, icra, i̇cra ve i̇flas kanunu