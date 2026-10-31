https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/turkiyenin-ilk-fermuarli-yataklarini-uretiyordu-46-yillik-yatar-devi-iflas-etti-1110018627.html
Türkiye'nin ilk fermuarlı yataklarını üretiyordu: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Türkiye'nin ilk fermuarlı yataklarını üretiyordu: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak iflas etti. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T18:33+0300
2026-10-31T18:33+0300
2026-10-31T18:34+0300
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Türkiye'de fermuarlı yatak kılıfı üretiminde ilk üretici olan köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak konkordato sürecini aşamadı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, markayla bağlantılı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına karar verdi.Şirketler için geçici mühlet verilmiştiEkonomim'in haberine göre Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Ekim 2025 tarihinde Mavi Ay Yatak ile bağlantılı Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil'in konkordato başvurularını değerlendirerek üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Yaklaşık bir yıl süren konkordato sürecinin ardından şirketler hakkında yeni karar açıklandı.Mahkeme, görülen davada konkordato talebinde bulunan şirketlerin ve gerçek kişilerin talepleri ayrı ayrı reddetti, Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflaslarına hükmetti. Her iki şirketin iflas tasfiyesinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.Aynı davada konkordato talebi reddedilen Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise iflas kararı verilmedi.46 yıldır üretim yapıyordu1980 yılında faaliyetlerine başlayan Mavi Ay Yatak, Türkiye'nin köklü yatak üreticileri arasında gösteriliyordu. Bursa merkezli firma, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermişti. Fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak tanınan şirket, 1989 yılındaki ihracat başarısı nedeniyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmişti.
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bursa, iflas, konkordato
Türkiye'nin ilk fermuarlı yataklarını üretiyordu: 46 yıllık yatak devi iflas etti
18:33 31.10.2026 (güncellendi: 18:34 31.10.2026)
Türkiye'nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak iflas etti.
Türkiye'de fermuarlı yatak kılıfı üretiminde ilk üretici olan köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak konkordato sürecini aşamadı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, markayla bağlantılı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına karar verdi.
Şirketler için geçici mühlet verilmişti
Ekonomim'in haberine göre Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Ekim 2025 tarihinde Mavi Ay Yatak ile bağlantılı Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil'in konkordato başvurularını değerlendirerek üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Yaklaşık bir yıl süren konkordato sürecinin ardından şirketler hakkında yeni karar açıklandı.
Mahkeme, görülen davada konkordato talebinde bulunan şirketlerin ve gerçek kişilerin talepleri ayrı ayrı reddetti, Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflaslarına hükmetti. Her iki şirketin iflas tasfiyesinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.
Aynı davada konkordato talebi reddedilen Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise iflas kararı verilmedi.
46 yıldır üretim yapıyordu
1980 yılında faaliyetlerine başlayan Mavi Ay Yatak, Türkiye'nin köklü yatak üreticileri arasında gösteriliyordu. Bursa merkezli firma, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermişti. Fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olarak tanınan şirket, 1989 yılındaki ihracat başarısı nedeniyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmişti.