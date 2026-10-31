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Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı
Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı
Sputnik Türkiye
Tokat'ta trafikteki tartışmada arabasından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Tokat'ta trafikte öğrenci servisi sürücüsü ile tartışan ve arabadan inen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Öğrenci servisinin önünü kestiKent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde​​​​​​​ Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.180 bin lira ceza aldıSürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/istanbul-maratonu-nedeniyle-hangi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-alternatif-guzergahlar-1110008389.html
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tokat, trafik cezası, sürücü
tokat, trafik cezası, sürücü

Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı

13:30 31.10.2026
Tokat
Tokat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
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Tokat'ta trafikteki tartışmada arabasından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi
Tokat'ta trafikte öğrenci servisi sürücüsü ile tartışan ve arabadan inen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi.

Öğrenci servisinin önünü kesti

Kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde​​​​​​​ Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.

180 bin lira ceza aldı

Sürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.
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