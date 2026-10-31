https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/trafikte-yol-tartismasi-pahaliya-patladi-180-bin-lira-ceza-aldi-1110014809.html

Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı

Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı

Sputnik Türkiye

Tokat'ta trafikteki tartışmada arabasından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T13:30+0300

2026-10-31T13:30+0300

2026-10-31T13:30+0300

türki̇ye

tokat

trafik cezası

sürücü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1f/1110014525_43:0:1410:769_1920x0_80_0_0_10396659655107f6d63fec48f9991741.png

Tokat'ta trafikte öğrenci servisi sürücüsü ile tartışan ve arabadan inen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Öğrenci servisinin önünü kestiKent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde​​​​​​​ Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.180 bin lira ceza aldıSürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/istanbul-maratonu-nedeniyle-hangi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-alternatif-guzergahlar-1110008389.html

türki̇ye

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tokat, trafik cezası, sürücü