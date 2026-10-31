https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/trafikte-yol-tartismasi-pahaliya-patladi-180-bin-lira-ceza-aldi-1110014809.html
Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı
Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı
Sputnik Türkiye
Tokat'ta trafikteki tartışmada arabasından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T13:30+0300
2026-10-31T13:30+0300
2026-10-31T13:30+0300
türki̇ye
tokat
trafik cezası
sürücü
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Tokat'ta trafikte öğrenci servisi sürücüsü ile tartışan ve arabadan inen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Öğrenci servisinin önünü kestiKent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.180 bin lira ceza aldıSürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/istanbul-maratonu-nedeniyle-hangi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-alternatif-guzergahlar-1110008389.html
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tokat, trafik cezası, sürücü
tokat, trafik cezası, sürücü
Trafikte yol tartışması pahalıya patladı: 180 bin lira ceza aldı
Tokat'ta trafikteki tartışmada arabasından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi
Tokat'ta trafikte öğrenci servisi sürücüsü ile tartışan ve arabadan inen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi.
Öğrenci servisinin önünü kesti
Kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde Atatürk Lisesi öğrenci servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü S.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inerek servisin yanına giden S.B, sürücüyle sözlü münakaşasını sürdürdü. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, S.B'yi aracına götürdü.
Sürücü S.B'ye trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan S.B'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.