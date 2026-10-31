https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/istanbul-maratonu-nedeniyle-hangi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-alternatif-guzergahlar-1110008389.html

İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte alternatif güzergahlar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 1 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T09:44+0300

2026-10-31T09:44+0300

2026-10-31T09:44+0300

türki̇ye

türkiye

anadolu yakası

avrasya tüneli

kapalı yollar

galata köprüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a599fff2ebfd2784b3006f772d1587d7.jpg

İstanbul'da 1 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu dolayısıyla kent genelinde trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar kapsamında, Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda cadde, sokak ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 03.00'ten itibaren başlayacak trafik kısıtlamaları, saat 06.00 itibarıyla diğer güzergahlarda da uygulanacak.İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar:Saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı sağlayan bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak.Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yolunun kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kuzey yönüne bağlantı ve Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatılacak.Bu noktalardan gelen sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş yönlerine sevk edilecek.Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü kapatılacakMaraton kapsamında saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de çift yönlü trafik akışı durdurulacak.Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da trafiğe kapatılacak.Bu bölgelerde sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olacak.Beşiktaş ve Karaköy çevresinde kısıtlamaSaat 06.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nda çok sayıda cadde, sokak ve bağlantı noktasında daha trafik kısıtlaması uygulanacak.Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ve Hasfırın sokakları trafiğe kapatılacak.Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi ve Mebusan Yokuşu Sokağı başında da araç geçişine izin verilmeyecek.Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Refik Saydam Caddesi ve Atatürk Köprüsü üzerinden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne giriş ile Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı girişi de kapatılacak.Çırağan, Tersana, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddeleri de araç trafiğine kapatılacak. Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arası, Ortaköy Meydanı'nın Beşiktaş istikameti ve Palangalar Işıklar'ın Beşiktaş Meydanı istikametinde de trafik akışı durdurulacak.Bu güzergahlarda kısıtlamaya takılan sürücüler, bulundukları noktaya göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine yönlendirilecek.Anadolu Yakası'nda hangi yollar kapatılacak?Anadolu Yakası'nda da saat 06.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolunun güney yönüne katılımı ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yoluna güney bağlantısı trafiğe kapatılacak.Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren aynı yolda araç geçişine izin verilmeyecek.Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı durdurulacak.Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler de kapatılacak.Anadolu Yakası'nda sürücüler alternatif güzergah olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/meteoroloji-il-il-hava-durumunu-acikladi-saganak-yagis-hangi-bolgelerde-gorulecek-1110008091.html

türki̇ye

anadolu yakası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, anadolu yakası, avrasya tüneli, kapalı yollar, galata köprüsü