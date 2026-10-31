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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-savunma-bakanligi-kievde-askeri-lojistik-tesislerine-enerji-saglayan-tes-6-vuruldu-1110008875.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de askeri lojistik tesislerine enerji sağlayan TES-6 vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de askeri lojistik tesislerine enerji sağlayan TES-6 vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de askeri lojistik tesisleri ile silah ve askeri teçhizat depolarına elektrik sağlayan TES-6 termik santralinin gece düzenlenen... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T10:42+0300
2026-10-31T10:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
kiev
termik santral
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan lojistik ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren deniz araçlarının da hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, “Saldırılar sonucunda Kiev’de askeri lojistik tesisleri ile silah ve askeri teçhizatın depolandığı yerlere elektrik sağlayan TES-6 termik santrali vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/rusya-kararlilikla-ilerliyor-harkov-ve-sumi-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1109927986.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, termik santral
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, termik santral

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de askeri lojistik tesislerine enerji sağlayan TES-6 vuruldu

10:42 31.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de askeri lojistik tesisleri ile silah ve askeri teçhizat depolarına elektrik sağlayan TES-6 termik santralinin gece düzenlenen saldırılarda vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan lojistik ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren deniz araçlarının da hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Saldırılar sonucunda Kiev’de askeri lojistik tesisleri ile silah ve askeri teçhizatın depolandığı yerlere elektrik sağlayan TES-6 termik santrali vuruldu” ifadelerine yer verildi.
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