https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-savunma-bakanligi-kievde-askeri-lojistik-tesislerine-enerji-saglayan-tes-6-vuruldu-1110008875.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de askeri lojistik tesislerine enerji sağlayan TES-6 vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de askeri lojistik tesislerine enerji sağlayan TES-6 vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de askeri lojistik tesisleri ile silah ve askeri teçhizat depolarına elektrik sağlayan TES-6 termik santralinin gece düzenlenen... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T10:42+0300

2026-10-31T10:42+0300

2026-10-31T10:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

kiev

termik santral

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan lojistik ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren deniz araçlarının da hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, “Saldırılar sonucunda Kiev’de askeri lojistik tesisleri ile silah ve askeri teçhizatın depolandığı yerlere elektrik sağlayan TES-6 termik santrali vuruldu” ifadelerine yer verildi.

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, termik santral