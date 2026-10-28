https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/rusya-kararlilikla-ilerliyor-harkov-ve-sumi-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1109927986.html

Rusya kararlılıkla ilerliyor: Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rusya kararlılıkla ilerliyor: Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşimin... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:56+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamındaki son bir günkü eylemleri ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Sever (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sonucunda Harkov bölgesinde Alisovka, Sumi bölgesinde de Barilovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.160 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen iki uzun menzilli Neptun füzesi ve 617 uçak tipi İHA önledi.

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