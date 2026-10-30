https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/uefadan-besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-karari-1109999569.html
UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı
UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak yapılmasına karar verildi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T18:18+0300
2026-10-30T18:18+0300
2026-10-30T18:18+0300
spor
batum
gürcistan
maç
maç yayını
tarihi maç
i̇srail
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geleceği maçın adresi belli oldu. Mücadelenin Batum'da ve taraftarların katılımıyla oynanması için gerekli onay Beşiktaş Kulübü'ne iletildi. beIN SPORTS muhabiri Tayfun Akkaya'nın haberine göre, maçla ilgili nihai karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/besiktas-crystal-palace-ile-berabere-kaldi-1109782006.html
batum
gürcistan
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batum, gürcistan, maç, maç yayını, tarihi maç, i̇srail, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
batum, gürcistan, maç, maç yayını, tarihi maç, i̇srail, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak yapılmasına karar verildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geleceği maçın adresi belli oldu.
Mücadelenin Batum'da ve taraftarların katılımıyla oynanması için gerekli onay Beşiktaş Kulübü'ne iletildi. beIN SPORTS muhabiri Tayfun Akkaya'nın haberine göre, maçla ilgili nihai karar verildi.