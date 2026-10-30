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UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı
UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak yapılmasına karar verildi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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gürcistan
maç
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geleceği maçın adresi belli oldu. Mücadelenin Batum'da ve taraftarların katılımıyla oynanması için gerekli onay Beşiktaş Kulübü'ne iletildi. beIN SPORTS muhabiri Tayfun Akkaya'nın haberine göre, maçla ilgili nihai karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/besiktas-crystal-palace-ile-berabere-kaldi-1109782006.html
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batum, gürcistan, maç, maç yayını, tarihi maç, i̇srail, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
batum, gürcistan, maç, maç yayını, tarihi maç, i̇srail, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü

UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı

18:18 30.10.2026
© AA / Halil SağırkayaBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© AA / Halil Sağırkaya
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak yapılmasına karar verildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geleceği maçın adresi belli oldu.
Mücadelenin Batum'da ve taraftarların katılımıyla oynanması için gerekli onay Beşiktaş Kulübü'ne iletildi. beIN SPORTS muhabiri Tayfun Akkaya'nın haberine göre, maçla ilgili nihai karar verildi.
Beşiktaş - Crystal Palace - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
SPOR
Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı
23 Ekim, 00:12
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