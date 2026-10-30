https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/uefadan-besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-karari-1109999569.html

UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı

UEFA'dan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı kararı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak yapılmasına karar verildi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

batum

gürcistan

maç

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i̇srail

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geleceği maçın adresi belli oldu. Mücadelenin Batum'da ve taraftarların katılımıyla oynanması için gerekli onay Beşiktaş Kulübü'ne iletildi. beIN SPORTS muhabiri Tayfun Akkaya'nın haberine göre, maçla ilgili nihai karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/besiktas-crystal-palace-ile-berabere-kaldi-1109782006.html

batum

gürcistan

i̇srail

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Sputnik Türkiye

batum, gürcistan, maç, maç yayını, tarihi maç, i̇srail, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü