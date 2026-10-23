https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/besiktas-crystal-palace-ile-berabere-kaldi-1109782006.html
Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı
Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T00:12+0300
2026-10-23T00:12+0300
2026-10-23T00:12+0300
spor
crystal palace
beşiktaş
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
uefa avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109781845_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_b48d85e73648eb7ecc3c2cba56901dd7.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.Siyah-beyazlıların gollerini 45+2. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada J. Olaitan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Y. Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trabzonspor-iskocya-temsilcisi-heartsi-2-0-maglup-etti-1109780568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109781845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80f385417679837ae3b5d05ef6503a8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
crystal palace, beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uefa avrupa ligi
crystal palace, beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uefa avrupa ligi
Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 45+2. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada J. Olaitan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Y. Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.