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Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı
Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T00:12+0300
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spor
crystal palace
beşiktaş
maç
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futbol maçı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.Siyah-beyazlıların gollerini 45+2. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada J. Olaitan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Y. Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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crystal palace, beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uefa avrupa ligi
crystal palace, beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uefa avrupa ligi

Beşiktaş, Crystal Palace ile berabere kaldı

00:12 23.10.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaBeşiktaş - Crystal Palace
Beşiktaş - Crystal Palace - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 45+2. dakikada Wilfred Ndidi ve 73. dakikada J. Olaitan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Y. Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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