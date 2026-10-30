https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/tren-kazasinda-bir-skandal-daha-olu-sayisini-yanlis-acikladilar-can-kaybi-69a-yukseldi-1109979405.html

İspanya'daki tren kazasında bir skandal daha: Ölü sayısını yanlış açıkladılar, can kaybı 69'a yükseldi

İspanya'daki tren kazasında bir skandal daha: Ölü sayısını yanlış açıkladılar, can kaybı 69'a yükseldi

Sputnik Türkiye

İspanya’nın Toledo ilinde 28 Ekim’de iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada, önce 74 olarak açıklanan can kaybı 69 olarak düzeltildi. Kral VI. Felipe ve... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T07:46+0300

2026-10-30T07:46+0300

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İspanya’da tren kazasının bilançosuna ilişkin açıklama düzeltildi. Castilla-La Mancha bölgesindeki Toledo iline bağlı Urda yakınlarında, iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69 olduğu bildirildi. İnceleme dosyasında daha önce yer verilen 74 can kaybı bilgisi geri çekildi.Demiryolu işletmesi Renfe, kazanın 28 Ekim Çarşamba sabahı, Madrid–Sevilla seferini yapan bir AVE treni ile Iryo treninin Los Yébenes ile Urda arasında karıştığı olay sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazanın ardından Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki demiryolu ulaşımı kesintiye uğradı.Tren kazasında can kaybı neden düzeltildi?Kazaya ilişkin inceleme dosyasında başlangıçta 74 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Ancak teknik inceleme makamı, daha sonra bu sayıyı Castilla-La Mancha yönetiminin açıkladığı 69 can kaybıyla uyumlu olacak şekilde düzeltti. Dosyadaki ilk verilerin soruşturma sürecinde değişebileceği de belirtilmişti.Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürerken Kral VI. Felipe, soruşturmanın felaketin nasıl ve neden meydana geldiğini ortaya çıkarması gerektiğini söyledi. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin de değerlendirilmesini istedi.Kral Felipe ve Kraliçe Letizia yaralıları ziyaret ettiKral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, resmi programlarını iptal ederek 29 Ekim Perşembe günü Toledo Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Kraliyet çifti, burada tedavi gören yaralılarla ve onlara eşlik eden aileleriyle görüştü. Ziyaret sırasında hastanede 15 hasta yoğun bakımda bulunuyordu.Felipe, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların ve yakınlarının yanında olmanın önemini vurguladı. Acil durum ekipleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kral, kurtarma çalışmalarının yanı sıra yaralılara ve ailelerine sağlanan fiziksel ve psikolojik desteğe dikkat çekti.İspanya’da üç günlük ulusal yasKazada hayatını kaybedenler için 29 Ekim saat 00.00’dan 31 Ekim saat 24.00’e kadar ulusal yas ilan edildi. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, bu süre boyunca kamu binaları ve donanma gemilerindeki İspanya bayrakları yarıya indirilecek.İspanya Kraliyet Sarayı da gelecek günlerde yapılması planlanan resmi etkinlikleri askıya aldı. Karar, Madrid ve Kanarya Adaları’ndaki programları kapsıyor.

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