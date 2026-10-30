https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kuresel-borsalarda-kayiplar-buyudu-satislarin-merkezinde-ne-var-1109979179.html

Küresel borsalarda kayıplar büyüdü: Satışların merkezinde ne var?

Küresel borsalarda kayıplar büyüdü: Satışların merkezinde ne var?

Sputnik Türkiye

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler, 30 Ekim Cuma günü küresel piyasalarda satışları hızlandırdı. Güney Kore’de Kospi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T07:33+0300

2026-10-30T07:33+0300

2026-10-30T07:33+0300

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Küresel borsalar, teknoloji şirketlerinin bilançoları ve artan yapay zeka yatırımlarının maliyetine ilişkin kaygılarla baskı altına girdi. ABD’de önceki seansta başlayan satışlar, Asya’da özellikle yarı iletken üreticilerinin ağırlıkta olduğu piyasalara yayıldı.Satışların merkezinde Alphabet, Intel ve Amazon’un finansal sonuçları ile yatırım harcamaları bulunuyor. Yatırımcıların veri merkezleri, gelişmiş çipler ve bilgi işlem altyapısına ayrılan kaynakların şirketlerin nakit akışına ve kârlılığına etkisine odaklanması, teknoloji hisselerindeki kayıpları derinleştirdi.Asya borsalarında en sert kayıp Güney Kore’deGüney Kore’nin Kospi endeksi, Türkiye saatiyle 06.00 sıralarında yüzde 5,69 düşüşle 5.600 puan seviyesine geriledi. Büyük yarı iletken üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerindeki satışlar, endeks üzerindeki baskıyı artırdı.Japonya’da Nikkei 225, yüzde 2,70 kayıpla 62.914,74 puana, Tayvan’da TAIEX ise yüzde 2,84 düşüşle 45.052,64 puana indi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi de yüzde 0,95 gerileyerek 3.616,63 puana düştü.Buna karşılık Hong Kong ve Avustralya borsaları yükseliş kaydetti. Hang Seng endeksi yüzde 1,12 artışla 23.216,56 puana, ASX 200 endeksi ise yüzde 0,55 yükselişle 8.940,30 puana çıktı. Böylece Asya genelinde tek yönlü bir hareket yerine, teknoloji ağırlığı yüksek piyasalarda daha belirgin bir satış baskısı görüldü.Nasdaq 100 vadelilerinde düşüş yüzde 2’yi aştıABD endeks vadeli kontratlarında da teknoloji hisselerine yönelik satışların etkisi hissedildi. Türkiye saatiyle 05.11 dolaylarında Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 2,38 düşüşle 28.859,25 puana geriledi. S&P 500 vadelileri yüzde 1,08 kayıpla 7.670,25 puana, Dow Jones vadelileri ise yüzde 0,29 düşüşle 52.362 puana indi.ABD borsaları, 29 Ekim Perşembe gününü de kayıpla tamamlamıştı. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,38, S&P 500 yüzde 0,30, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,25 değer kaybetmişti. Alphabet hisselerindeki yüzde 12’yi aşan gerileme, teknoloji sektöründeki satışların öne çıkan unsurlarından biri oldu.Alphabet’in harcamaları nakit akışını gündeme taşıdıAlphabet’in yapay zekâ yatırımları nedeniyle yükselen harcamaları ve nakit akışındaki bozulma, yatırımcıların şirketin büyüme beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Şirketin piyasa değerinde bir günde yaklaşık 500 milyar dolarlık kayıp yaşanması, satışların boyutunu ortaya koydu.Intel’in finansal sonuçları ve Amazon’un yüksek yatırım harcamaları da sektörün kârlılığına ilişkin endişeleri artırdı. Piyasaların odağı, yapay zekâ alanındaki büyümenin yanı sıra bu büyümeyi finanse etmek için yapılan harcamaların ne zaman ve ne ölçüde gelir yaratacağına çevrildi.Avrupa vadeli endekslerinde kayıplar sınırlı kaldıAvrupa vadeli piyasaları, ABD ve Asya’daki sert hareketlere kıyasla daha sakin seyretti. DAX vadeli endeksi yüzde 0,06 düşüşle 25.868 puanda, Euro Stoxx 50 vadelileri ise yüzde 0,03 kayıpla 6.192 puanda işlem gördü. Bu görünüm, Avrupa borsaları için yataya yakın bir açılışa işaret etti.Bölgenin başlıca borsaları önceki işlem gününü yükselişle tamamlamıştı. Almanya’da DAX yüzde 1,31, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,05, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,26 değer kazanmıştı. Avrupa Merkez Bankasının faizleri sabit tutması, önceki seansta izlenen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.Teknoloji satışları güvenli liman talebini artırdıHisse senetlerindeki satışlarla birlikte ABD devlet tahvillerine talep arttı ve tahvil getirileri geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,90 çevresine inerken, güvenli liman olarak değerlendirilen Japon yeni ve İsviçre frangı da talep gördü.Piyasalar bundan sonraki süreçte yeni şirket bilançolarını, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri ve Japonya Merkez Bankasının açıklamalarını izleyecek. Teknoloji şirketlerinin yatırım harcamaları ile kârlılık arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağı, küresel hisse senedi piyasalarının başlıca gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html

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amazon, intel, standard&poor's (s&p), alphabet, nasdaq, abd, asya, yapay zeka