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Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sarıgül'ün açıklaması Yeni Parti cephesinden gelen açıklamayı takip etti. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T13:34+0300
2026-10-30T13:45+0300
poli̇ti̇ka
mustafa sarıgül
soruşturma
yeni parti
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Mustafa Sarıgül, Yeni Parti'den istifa etti. Sarıgül "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi. Sarıgül'ün açıklaması Yeni parti cephesinden gelen açıklamanın ardından geldi. Yeni Parti, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alınması için başvurduğunu duyurmuştu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre Sarıgül'ün parti ile ilişiğinin kalmadığını ifade etmişti.Almanya'dan şikayetle başlayan süreç Mustafa Sarıgül'ü de kapsayan "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" soruşturması sürüyor. Soruşturmada şimdiye dek kadar en az 35 şüpheli 21'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında yer Mustafa Sarıgül'ün iki oğlu Emir ile Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil de bulunuyor. Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel de tutuklu bulunuyor. Süreç, iki Almanya vatandaşının şikayeti üzerine başlamıştı. Sarıgül hakkında başka iddialar da var Mustafa Sarıgül'le bir diğer iddia ise korumasıyla ilgili. Türk basınında yer alan bilgilere göre, bir gizli tanık ifadesinde, 2024'te Sarıgül ile yakın koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna ilişkin rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını iddia etti. Ancak Sarıgül'ün koruması, 2021'den itibaren Sarıgül'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve görüntüler basına yansıdıktan sonra Sarıgül tarafından para karşılığında zorla susturulduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/mustafa-sarigul-yeni-parti-uyeligini-askiya-alacak-1109922355.html
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mustafa sarıgül, soruşturma, yeni parti
mustafa sarıgül, soruşturma, yeni parti

Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti

13:34 30.10.2026 (güncellendi: 13:45 30.10.2026)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Ayrıntılar geliyor
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sarıgül'ün açıklaması Yeni Parti cephesinden gelen açıklamayı takip etti.
Mustafa Sarıgül, Yeni Parti'den istifa etti. Sarıgül "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.
Sarıgül'ün açıklaması Yeni parti cephesinden gelen açıklamanın ardından geldi. Yeni Parti, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alınması için başvurduğunu duyurmuştu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre Sarıgül'ün parti ile ilişiğinin kalmadığını ifade etmişti.

Almanya'dan şikayetle başlayan süreç

Mustafa Sarıgül'ü de kapsayan "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" soruşturması sürüyor. Soruşturmada şimdiye dek kadar en az 35 şüpheli 21'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında yer Mustafa Sarıgül'ün iki oğlu Emir ile Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil de bulunuyor. Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel de tutuklu bulunuyor. Süreç, iki Almanya vatandaşının şikayeti üzerine başlamıştı.

Sarıgül hakkında başka iddialar da var

Mustafa Sarıgül'le bir diğer iddia ise korumasıyla ilgili. Türk basınında yer alan bilgilere göre, bir gizli tanık ifadesinde, 2024'te Sarıgül ile yakın koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna ilişkin rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını iddia etti. Ancak Sarıgül'ün koruması, 2021'den itibaren Sarıgül'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve görüntüler basına yansıdıktan sonra Sarıgül tarafından para karşılığında zorla susturulduğunu söylüyor.
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
POLİTİKA
Mustafa Sarıgül duyurmuştu, Yeni Parti'den açıklama geldi: 'Partiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır'
28 Ekim, 11:35
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