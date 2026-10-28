https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/mustafa-sarigul-yeni-parti-uyeligini-askiya-alacak-1109922355.html
Mustafa Sarıgül duyurmuştu, Yeni Parti'den açıklama geldi: 'Partiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır'
Mustafa Sarıgül duyurmuştu, Yeni Parti'den açıklama geldi: 'Partiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır'
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alınması için... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T11:35+0300
2026-10-28T11:35+0300
2026-10-28T11:57+0300
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emir sarıgül
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İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan ve Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ömer D. de gözaltına alınan isimler arasındaydı.'Bilgi kirliliği algı operasyonu'Sarıgül, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yaptı.Kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim'de başlatılan soruşturmayla kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını iddia eden Sarıgül, "Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır." dedi.'Hukuki yollara başvuracağım'Soruşturmayla ilgili yayınların, paylaşımların ve yorumların kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet beklediğini sözlerine ekleyen Sarıgül, soruşturmaya konu olan iddiaları kabul etmediğini de sözlerine ekledi.'Üyeliğimin askıya alınması için başvuracağım'"1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yoktur." diye konuşan Sarıgül, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.'Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır'Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın açıklaması yaptı. Emre'ye, "Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, hakkındaki iddialar sebebiyle partideki üyeliğinin askıya alınması için PM'ye talepte bulunup bulunmadığı" soruldu.Sarıgül'ün, birkaç gün önce böyle bir düşüncesinin olduğunu kendileriyle paylaştığını aktaran Emre, "Hakkında birtakım yoğun iddialar var. 'Süreç içerisinde Yeni Parti'nin tartışmaya konu olmamasını' istediğini ifade etmişti. Yönetim olarak biz de bu düşüncesine saygı duyduk ve olumlu karşıladık. Kendisiyle iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir ama şu anda Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/mal-varligi-aklama-sorusturmasinda-3-tutuklama-daha-mustafa-sarigulun-korumasina-adli-kontrol-1109821765.html
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mustafa sarıgül, aylin kotil, emir sarıgül, yeni parti, iddia
mustafa sarıgül, aylin kotil, emir sarıgül, yeni parti, iddia
Mustafa Sarıgül duyurmuştu, Yeni Parti'den açıklama geldi: 'Partiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır'
11:35 28.10.2026 (güncellendi: 11:57 28.10.2026)
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alınması için başvurduğunu açıklamıştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre Sarıgül'ün parti ile ilişiğinin kalmadığını ifade etti.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan ve Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ömer D. de gözaltına alınan isimler arasındaydı.
'Bilgi kirliliği algı operasyonu'
Sarıgül, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yaptı.
Kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim'de başlatılan soruşturmayla kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını iddia eden Sarıgül, "Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır." dedi.
'Hukuki yollara başvuracağım'
Soruşturmayla ilgili yayınların, paylaşımların ve yorumların kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:
"Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturmada gizlilik kararı ve dosyayla ilgili kısıtlama olduğu halde; soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler, henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan edenler, kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim. Avukatlarım, 'Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına' aykırı olan, 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' eden, Yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." açıklamasında bulundu.
Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet beklediğini sözlerine ekleyen Sarıgül, soruşturmaya konu olan iddiaları kabul etmediğini de sözlerine ekledi.
'Üyeliğimin askıya alınması için başvuracağım'
"1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yoktur." diye konuşan Sarıgül, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.
'Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır'
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın açıklaması yaptı. Emre'ye, "Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, hakkındaki iddialar sebebiyle partideki üyeliğinin askıya alınması için PM'ye talepte bulunup bulunmadığı" soruldu.
Sarıgül'ün, birkaç gün önce böyle bir düşüncesinin olduğunu kendileriyle paylaştığını aktaran Emre, "Hakkında birtakım yoğun iddialar var. 'Süreç içerisinde Yeni Parti'nin tartışmaya konu olmamasını' istediğini ifade etmişti. Yönetim olarak biz de bu düşüncesine saygı duyduk ve olumlu karşıladık. Kendisiyle iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir ama şu anda Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır." diye konuştu.