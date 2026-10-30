https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html

Milyonların gözü kulağı TÜİK'te: Ekim ayı enflasyon rakamları i̇çin kritik gün salı

Milyonların gözü kulağı TÜİK'te: Ekim ayı enflasyon rakamları i̇çin kritik gün salı

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca çalışanın ve piyasaların merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Salı günü kamuoyuna duyuracak... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T07:26+0300

2026-10-30T07:26+0300

2026-10-30T07:26+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

enflasyon

enflasyon farkı

enflasyon oranı

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Türkiye ekonomisinin nabzını tutan ve fiyatlamalardan maaş zamlarına kadar geniş bir yelpazeyi doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon rakamları, tüm dikkatlerin odaklandığı 3 Kasım Salı günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan bu kritik veri, yılın ikinci yarısına ait dördüncü enflasyon karnesi olarak resmi kayıtlara geçecek. Piyasalar, eylül ayında yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından yeni tablonun ne yönde evrileceğine dair ipuçlarını büyük bir merakla bekliyor.Eylül ayı enflasyonu beklentileri nasıl şekillendirdi?Sır perdesinin aralanacağı salı günü öncesinde, eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri analistlerin ana referans noktası olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere eylül ayında enflasyon, rüzgarı tersine çevirmemiş ve bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artış göstermişti. Raporun asıl sarsıcı kısmı ise yıllık bazda yüzde 29,73 seviyesine ulaşan yükseliş ivmesiydi.Uzmanların büyüteç altına aldığı diğer kritik eylül istatistikleri de ekonomik gidişata dair önemli mesajlar barındırıyordu. Verilere göre; bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yaşanan artış yüzde 24,32 olarak hesaplanırken, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 1,49 oranında bir değişim kaydedilmişti. Şimdi hem vatandaşın hem de yatırımcının gözü kulağı, salı sabahı açıklanacak yeni verilerin bu tabloyu ne yönde kıracağında.

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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı