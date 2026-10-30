Dev kripto para borsasında güvenlik sorunu: 3 miyar dolarlık varlık donduruldu, Bitcoin 77 bin doların altına geriledi
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Kripto para piyasası, Binance’in olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme başlattığını ve şüpheli işlemler kapsamında dondurulan varlıkların miktarının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını duyurmasının ardından düşüşe geçti. Bitcoin 77 bin doların altına geriledi.
Kripto para piyasasında sert düşüş yaşandı. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance’in olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme başlattığını açıklaması ve güvenlik önlemleri kapsamında milyarlarca dolarlık varlığın dondurulduğunu duyurması, piyasalardaki satış baskısını artırdı.
Bitcoin, 77 bin doların gerileyerek son altı haftanın en düşük seviyesini gördü.
Ethereum ise 2 bin 200 dolar seviyelerine kadar düşerek son iki ayın en düşük seviyesine indi.
Binance’den ilk güvenlik açıklaması
Binance, olası bir güvenlik açığına ilişkin raporların gündeme gelmesinin ardından X hesabından yaptığı ilk açıklamada konunun incelendiğini bildirdi:
“Ekiplerimiz, potansiyel bir güvenlik sorununa ilişkin raporların farkındadır ve konuyu aktif olarak araştırmaktadır. Kullanıcı fonları tamamen güvendedir.
Güvenlik ekiplerimiz, ilgili tüm bilgileri aciliyetle değerlendirmektedir. Doğrulanmış bilgilere ulaşır ulaşmaz resmi Binance kanalları üzerinden güncellemeler paylaşacağız.
Kullanıcılarımızın dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara ve hesap bilgisi taleplerine itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.”
Güvenlik ekiplerimiz, ilgili tüm bilgileri aciliyetle değerlendirmektedir. Doğrulanmış bilgilere ulaşır ulaşmaz resmi Binance kanalları üzerinden güncellemeler paylaşacağız.
Kullanıcılarımızın dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara ve hesap bilgisi taleplerine itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz.”
Dondurulan varlıkların miktarı 3 milyar dolara yaklaştı
Binance, güvenlik incelemeleri kapsamında dondurulan varlıkların toplam değerine ilişkin son açıklamasında dondurulan varlık miktarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ve artabileceğini ifade etti:
Güncelleme: Mevcut doğrulanmış toplam dondurulmuş miktar yaklaşık 3 milyar dolar.
Takımlarımız, kolluk kuvvetleri, ihraççılar, blok zinciri istihbarat firmaları ve sektör ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ederek ek varlıkları izlemeye ve dondurmaya devam ediyor.
Yalnızca doğrulanmış rakamları paylaşacağız ve daha fazla doğrulanmış bilgi mevcut hale geldikçe ek güncellemeler sağlayacağız. Kullanıcı fonları güvende.
Binance Alpha işlemleri geçici olarak durduruldu
Olası bir hacker saldırısına ilişkin haberlerin ardından Binance, Alpha platformundaki bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı:
Devam eden güvenlik önlemlerimiz kapsamında, Binance Alpha işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Bu kapsamda, spot cüzdandaki fonlar kullanılarak gerçekleştirilen CEX Token satın alma, Alpha anlık işlem ve CEX satın alma tahmini pazarlama işlemleri askıya alınmıştır.
Güvenlik sorunu çözüldüğünde işlemler yeniden başlatılacaktır. Kullanıcı fonları güvendedir. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Güvenlik sorunu çözüldüğünde işlemler yeniden başlatılacaktır. Kullanıcı fonları güvendedir. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.