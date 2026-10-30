https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dev-kripto-para-borsasinda-guvenlik-sorunu-3-miyar-dolarlik-varlik-donduruldu-bitcoin-77-bin-1109978019.html

Dev kripto para borsasında güvenlik sorunu: 3 miyar dolarlık varlık donduruldu, Bitcoin 77 bin doların altına geriledi

Dev kripto para borsasında güvenlik sorunu: 3 miyar dolarlık varlık donduruldu, Bitcoin 77 bin doların altına geriledi

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasası, Binance’in olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme başlattığını ve şüpheli işlemler kapsamında dondurulan varlıkların miktarının... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T04:30+0300

2026-10-30T04:30+0300

2026-10-30T04:30+0300

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Kripto para piyasasında sert düşüş yaşandı. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance’in olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme başlattığını açıklaması ve güvenlik önlemleri kapsamında milyarlarca dolarlık varlığın dondurulduğunu duyurması, piyasalardaki satış baskısını artırdı.Binance’den ilk güvenlik açıklamasıBinance, olası bir güvenlik açığına ilişkin raporların gündeme gelmesinin ardından X hesabından yaptığı ilk açıklamada konunun incelendiğini bildirdi:Dondurulan varlıkların miktarı 3 milyar dolara yaklaştıBinance, güvenlik incelemeleri kapsamında dondurulan varlıkların toplam değerine ilişkin son açıklamasında dondurulan varlık miktarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ve artabileceğini ifade etti:Binance Alpha işlemleri geçici olarak durdurulduOlası bir hacker saldırısına ilişkin haberlerin ardından Binance, Alpha platformundaki bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/avrupa-merkez-bankasi-politika-faiz-kararini-acikladi-1109967835.html

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binance, bitcoin, siber saldırı