https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dogalgazda-kasim-tarifesi-belli-oldu-limiti-gecenin-faturasi-yukselecek-1109992776.html

Doğalgazda kasım tarifesi belli oldu: Limiti geçenin faturası yükselecek

Doğalgazda kasım tarifesi belli oldu: Limiti geçenin faturası yükselecek

Sputnik Türkiye

Doğalgazda kasım ayı tüketim limitleri belli oldu. Kullanım tutarı belirlenen oranı aşanlar daha az devlet desteği alacak, faturaları artacak. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T13:31+0300

2026-10-30T13:31+0300

2026-10-30T13:31+0300

ekonomi̇

doğal gaz

doğalgaz

fatura

doğalgazda kademeli tarife

fatura devlet desteği

devlet desteği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/19/1051145688_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a39d168862e794e62fd69841bf19336.jpg

Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketimi artarken, kasım ayı tüketim limitleri de belli oldu. İlk kez doğalgazda kademeli tarife uygulaması da hayata geçti. Buna göre, kullanım tutarı belirlenen oranı aşanlar daha az devlet desteği alacak. Bu kış 2.8 milyon kişinin faturasının artacağı hesaplanıyor. Bu da toplam tüketicilerin yüzde 12'sine denk geliyor. Kalan 19 milyon kişinin ise faturasında destek kesintisi olmayacak.Yeni tüketim oranları il il belirlendiNTV'nin haberine göre, doğalgazda kademeli tarife uygulaması bu kış ilk kez devreye giriyor.Doğalgaza nisan ayında yüzde 25 zam yapılmış, ayrıca, elektrik faturalarında da olduğu gibi kademeli destek modeline geçilmişti. Yeni uygulamada, her il için aylık bazda ortalama tüketim oranı belirlendi.Kasım ayı tüketim limiti İstanbul'da 101.71 metreküp, Ankara'da 161.63, İzmir'de 61.43 oldu. Erzurum'da 190,61, Hakkari'de 156.26, Kars'ta 146.14, Diyarbakır'da 74,62 metreküp olarak belirlendi. İstanbul'da kasım genelinde vatandaş, 105 metreküp tüketerek 101.71'lik ortalamayı aşarsa burada 105 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak.2.8 milyon kişinin faturası artacakKademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlendiği için kış aylarında soğuk illere pozitif ayrımcılık uygulanacak ve limitlere ay ay bakılacak.Kasım ayında tüketim limitini aşan biri, yüksek fatura ödeyebilir ancak aralık ayında tüketimini düşürdüğünde ise faturaya uygulanan devlet desteği tekrar artacak. Bu kış 2,8 milyon kişinin faturasının artacağı hesaplanıyor. Bu da toplam tüketicilerin yüzde 12'sine denk geliyor. Kalan 19 milyon kişinin ise faturasında destek kesintisi olmayacak.Kademeli destek modeli nedir? Neden kademeli destek modeline geçildi?Doğalgazda devlet desteğinin azaldığı kademeli fiyat tarifesine geçildi. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak.Mevcut durumda tüm aboneler aynı oranda destekleniyor. Ancak yüksek gelir düzeyine sahip abonelerin daha düşük oranlarda desteklenmesinin daha adil bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle de devlet desteğinin daha adil paylaşılmasını sağlamak amacıyla konutlarda kademeli fiyat uygulamasına geçiliyor. Düzenleme yalnızca konutlar için geçerli olacak, sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/vatandaslik-maasi-taslagi-ortaya-cikti-ne-kadar-olacak-kimler-alabilecek-1109468660.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğal gaz, doğalgaz, fatura, doğalgazda kademeli tarife, fatura devlet desteği, devlet desteği