https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/istanbul-dahil-21-il-icin-acil-alarm-evden-cikmadan-once-dikkat-1109978194.html
İstanbul dahil 21 i̇l i̇çin acil alarm: Evden çıkmadan önce dikkat
İstanbul dahil 21 i̇l i̇çin acil alarm: Evden çıkmadan önce dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'yı... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T07:11+0300
2026-10-30T07:11+0300
2026-10-30T07:11+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
güneydoğu anadolu
i̇stanbul
akdeniz
kara
batman
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Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika verileriyle alarma geçti. Atmosferdeki ani değişimler sonucunda tam 21 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yurdun büyük bir bölümünü esir alacak şiddetli ve esrarengiz bir doğa olayı kapıda. Uzmanlar, özellikle belirli bölgelerde yaşamı felç edebilecek sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar konusunda vatandaşları son derece dikkatli olmaya çağırıyor.Kara bulutlar 21 şehrin üzerinde toplanıyorÜlke genelinde hava sıcaklıklarının Akdeniz'de artış gösterirken Doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece birden düşmesi, beklenen şiddetli hava muhalefeti için kusursuz bir zemin hazırladı. Yapılan resmi açıklamaya göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi Marmara'nın kritik merkezleriyle birlikte Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere toplam 21 şehir risk çemberine alındı. Uyarılan diğer iller arasında Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Batman, Şırnak ve Kilis yer alıyor.Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların normalin çok üzerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde gökyüzünü kaplayan karanlık bulutlar, sadece şiddetli bir yağmur değil, büyük bir doğa olayı potansiyeli de taşıyor.Ani sel, heyelan ve kıyılarda hortum riskiMGM'nin paylaştığı veriler, sıradan bir sonbahar yağmurunun çok ötesinde tehlikelere işaret ediyor. Beklenen şiddetli yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerinde korkutucu bir hortum riski, yerel dolu yağışı ve yıldırım tehlikesi, olası senaryoların başında geliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların teyakkuzda olmasını istiyor.Karadeniz'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı etkileyecek olan fırtınalı sistem, kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek kadar güçlü. Özellikle rüzgarın Batı Karadeniz ve Ege'de zaman zaman 6 kuvvetine çıkması, denizlerde dalga boyunun 2,5 metreye ulaşmasına sebep olacak.Bölge bölge beklenen kritik hava durumuMarmara Bölgesi'nde İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde şiddetli yağış etkili olurken, Ege'de Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar hattında şimşekler çakacak. İç Anadolu'nun doğusu, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi de bu fırtınalı sistemin hedefinde bulunuyor. Akdeniz kıyılarında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yağışa teslim olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şiddetli sağanak, bölge halkı için zorlu saatlerin habercisi konumunda.
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güneydoğu anadolu
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meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu anadolu, i̇stanbul, akdeniz, kara, batman
meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu anadolu, i̇stanbul, akdeniz, kara, batman
İstanbul dahil 21 i̇l i̇çin acil alarm: Evden çıkmadan önce dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'yı etkisi altına alacak sağanak fırtına; ani sel, heyelan ve hortum riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bölge halkını olası afetlere karşı uyardı.
Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika verileriyle alarma geçti. Atmosferdeki ani değişimler sonucunda tam 21 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yurdun büyük bir bölümünü esir alacak şiddetli ve esrarengiz bir doğa olayı kapıda. Uzmanlar, özellikle belirli bölgelerde yaşamı felç edebilecek sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar konusunda vatandaşları son derece dikkatli olmaya çağırıyor.
Kara bulutlar 21 şehrin üzerinde toplanıyor
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının Akdeniz'de
artış gösterirken Doğu
bölgelerinde 3 ila 5 derece birden düşmesi, beklenen şiddetli hava muhalefeti
için kusursuz bir zemin hazırladı. Yapılan resmi açıklamaya göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova
gibi Marmara'nın kritik merkezleriyle birlikte Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin
başta olmak üzere toplam 21 şehir risk çemberine alındı. Uyarılan diğer iller arasında Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Batman, Şırnak ve Kilis
yer alıyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari
çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında
yağışların normalin çok üzerinde, yer yer kuvvetli
olması bekleniyor. Bu bölgelerde gökyüzünü kaplayan karanlık bulutlar, sadece şiddetli bir yağmur değil, büyük bir doğa olayı potansiyeli de taşıyor.
İl
En yüksek sıcaklık
İstanbul
17°C
Ankara
15°C
İzmir
21°C
Bursa
18°C
Çanakkale
17°C
Kırklareli
14°C
Denizli
20°C
Manisa
19°C
Muğla
19°C
Adana
23°C
Antalya
23°C
Burdur
17°C
Hatay
22°C
Çankırı
18°C
Eskişehir
16°C
Konya
16°C
Erzurum
10°C
Kars
11°C
Malatya
15°C
Van
14°C
Ani sel, heyelan ve kıyılarda hortum riski
MGM'nin paylaştığı veriler, sıradan bir sonbahar yağmurunun çok ötesinde tehlikelere işaret ediyor. Beklenen şiddetli yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerinde korkutucu bir hortum riski, yerel dolu yağışı ve yıldırım tehlikesi, olası senaryoların başında geliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların teyakkuzda olmasını istiyor.
Karadeniz'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı etkileyecek olan fırtınalı sistem, kara ve deniz ulaşımında aksamalara
neden olabilecek kadar güçlü. Özellikle rüzgarın Batı Karadeniz
ve Ege'de
zaman zaman 6 kuvvetine çıkması, denizlerde dalga boyunun 2,5 metreye ulaşmasına sebep olacak.
Bölge bölge beklenen kritik hava durumu
Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Çanakkale
çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde şiddetli yağış etkili olurken, Ege'de Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar
hattında şimşekler çakacak. İç Anadolu'nun doğusu, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi
de bu fırtınalı sistemin hedefinde bulunuyor. Akdeniz kıyılarında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş
çevreleri yağışa teslim olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şiddetli sağanak
, bölge halkı için zorlu saatlerin habercisi konumunda.