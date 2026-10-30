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İstanbul dahil 21 i̇l i̇çin acil alarm: Evden çıkmadan önce dikkat
İstanbul dahil 21 i̇l i̇çin acil alarm: Evden çıkmadan önce dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'yı... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T07:11+0300
2026-10-30T07:11+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
güneydoğu anadolu
i̇stanbul
akdeniz
kara
batman
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Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika verileriyle alarma geçti. Atmosferdeki ani değişimler sonucunda tam 21 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yurdun büyük bir bölümünü esir alacak şiddetli ve esrarengiz bir doğa olayı kapıda. Uzmanlar, özellikle belirli bölgelerde yaşamı felç edebilecek sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar konusunda vatandaşları son derece dikkatli olmaya çağırıyor.Kara bulutlar 21 şehrin üzerinde toplanıyorÜlke genelinde hava sıcaklıklarının Akdeniz'de artış gösterirken Doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece birden düşmesi, beklenen şiddetli hava muhalefeti için kusursuz bir zemin hazırladı. Yapılan resmi açıklamaya göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi Marmara'nın kritik merkezleriyle birlikte Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere toplam 21 şehir risk çemberine alındı. Uyarılan diğer iller arasında Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Batman, Şırnak ve Kilis yer alıyor.Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların normalin çok üzerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde gökyüzünü kaplayan karanlık bulutlar, sadece şiddetli bir yağmur değil, büyük bir doğa olayı potansiyeli de taşıyor.Ani sel, heyelan ve kıyılarda hortum riskiMGM'nin paylaştığı veriler, sıradan bir sonbahar yağmurunun çok ötesinde tehlikelere işaret ediyor. Beklenen şiddetli yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerinde korkutucu bir hortum riski, yerel dolu yağışı ve yıldırım tehlikesi, olası senaryoların başında geliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların teyakkuzda olmasını istiyor.Karadeniz'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı etkileyecek olan fırtınalı sistem, kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek kadar güçlü. Özellikle rüzgarın Batı Karadeniz ve Ege'de zaman zaman 6 kuvvetine çıkması, denizlerde dalga boyunun 2,5 metreye ulaşmasına sebep olacak.Bölge bölge beklenen kritik hava durumuMarmara Bölgesi'nde İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde şiddetli yağış etkili olurken, Ege'de Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar hattında şimşekler çakacak. İç Anadolu'nun doğusu, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi de bu fırtınalı sistemin hedefinde bulunuyor. Akdeniz kıyılarında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yağışa teslim olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şiddetli sağanak, bölge halkı için zorlu saatlerin habercisi konumunda.
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güneydoğu anadolu
i̇stanbul
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meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu anadolu, i̇stanbul, akdeniz, kara, batman
meteoroloji genel müdürlüğü, güneydoğu anadolu, i̇stanbul, akdeniz, kara, batman

İstanbul dahil 21 i̇l i̇çin acil alarm: Evden çıkmadan önce dikkat

07:11 30.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'yı etkisi altına alacak sağanak fırtına; ani sel, heyelan ve hortum riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bölge halkını olası afetlere karşı uyardı.
Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika verileriyle alarma geçti. Atmosferdeki ani değişimler sonucunda tam 21 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yurdun büyük bir bölümünü esir alacak şiddetli ve esrarengiz bir doğa olayı kapıda. Uzmanlar, özellikle belirli bölgelerde yaşamı felç edebilecek sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar konusunda vatandaşları son derece dikkatli olmaya çağırıyor.

Kara bulutlar 21 şehrin üzerinde toplanıyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının Akdeniz'de artış gösterirken Doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece birden düşmesi, beklenen şiddetli hava muhalefeti için kusursuz bir zemin hazırladı. Yapılan resmi açıklamaya göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi Marmara'nın kritik merkezleriyle birlikte Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere toplam 21 şehir risk çemberine alındı. Uyarılan diğer iller arasında Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Batman, Şırnak ve Kilis yer alıyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların normalin çok üzerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde gökyüzünü kaplayan karanlık bulutlar, sadece şiddetli bir yağmur değil, büyük bir doğa olayı potansiyeli de taşıyor.

İl

En yüksek sıcaklık

İstanbul

17°C

Ankara

15°C

İzmir

21°C

Bursa

18°C

Çanakkale

17°C

Kırklareli

14°C

Denizli

20°C

Manisa

19°C

Muğla

19°C

Adana

23°C

Antalya

23°C

Burdur

17°C

Hatay

22°C

Çankırı

18°C

Eskişehir

16°C

Konya

16°C

Erzurum

10°C

Kars

11°C

Malatya

15°C

Van

14°C

Ani sel, heyelan ve kıyılarda hortum riski

MGM'nin paylaştığı veriler, sıradan bir sonbahar yağmurunun çok ötesinde tehlikelere işaret ediyor. Beklenen şiddetli yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerinde korkutucu bir hortum riski, yerel dolu yağışı ve yıldırım tehlikesi, olası senaryoların başında geliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların teyakkuzda olmasını istiyor.
Karadeniz'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı etkileyecek olan fırtınalı sistem, kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek kadar güçlü. Özellikle rüzgarın Batı Karadeniz ve Ege'de zaman zaman 6 kuvvetine çıkması, denizlerde dalga boyunun 2,5 metreye ulaşmasına sebep olacak.

Bölge bölge beklenen kritik hava durumu

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde şiddetli yağış etkili olurken, Ege'de Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar hattında şimşekler çakacak. İç Anadolu'nun doğusu, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi de bu fırtınalı sistemin hedefinde bulunuyor. Akdeniz kıyılarında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yağışa teslim olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şiddetli sağanak, bölge halkı için zorlu saatlerin habercisi konumunda.
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