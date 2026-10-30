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Galatasaraylı ünlü futbolcu Osimhen'in büyük sevinci: Kızına kavuştu
Galatasaraylı ünlü futbolcu Osimhen'in büyük sevinci: Kızına kavuştu
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen ikinci kez baba oldu. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T11:05+0300
2026-10-30T11:05+0300
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Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Victor Osimhen ikinci kez baba oldu. Kızına kavuşan ünlü futbolu büyük mutluluk yaşadı. Nijeryalı yıldızın 2022 yılında da dünyaya gelen Hailey isimli bir kızı daha bulunuyor. Bebeğin ismini de açıkladılarGalatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ikinci kez baba oldu. Nijeryalı futbolcu, doğum nedeniyle takım kafilesine katılmayarak ailesinin yanında kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, müjdeli haberi duyururken çiftin bebeklerine verdiği isim de belli oldu. Osimhen ve eşinin kızlarına Liora Audrey adını verdiği açıklanırken sarı-kırmızılı kulüp, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/galatasarayli-yildiz-oyuncu-osimheni-uzen-haber-sevgilisi-trafik-kazasi-yapti--1109541063.html
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galatasaray, osimhen, baba
galatasaray, osimhen, baba

Galatasaraylı ünlü futbolcu Osimhen'in büyük sevinci: Kızına kavuştu

11:05 30.10.2026
Osimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
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Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen ikinci kez baba oldu.
Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Victor Osimhen ikinci kez baba oldu. Kızına kavuşan ünlü futbolu büyük mutluluk yaşadı. Nijeryalı yıldızın 2022 yılında da dünyaya gelen Hailey isimli bir kızı daha bulunuyor.

Bebeğin ismini de açıkladılar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ikinci kez baba oldu. Nijeryalı futbolcu, doğum nedeniyle takım kafilesine katılmayarak ailesinin yanında kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, müjdeli haberi duyururken çiftin bebeklerine verdiği isim de belli oldu. Osimhen ve eşinin kızlarına Liora Audrey adını verdiği açıklanırken sarı-kırmızılı kulüp, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.”
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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