https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/aymden-memur-maaslari-icin-karar-hak-ihlali-sayildi-1109991387.html

AYM'den memur maaşları için karar: Hak ihlali sayıldı

AYM'den memur maaşları için karar: Hak ihlali sayıldı

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksik ödenen memur maaşlarının tahsili için başlatılan icra takiplerinin düşmesinin ardından idari yargıda açılan davaların süre aşımı... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T13:13+0300

2026-10-30T13:13+0300

2026-10-30T13:13+0300

türki̇ye

aym

memur

yüksek mahkeme

anayasa

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Anayasa Mahkemesi, memurların geçmiş yıllara ait eksik maaş ödemeleri ve faiz alacaklarını tahsil etmek amacıyla başlattıkları icra takiplerine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüzel kişiliği kaldırılan Çalış Belediyesi'nde 2002-2014 yılları arasında görev yapan bazı memurlar, ödenmeyen maaş alacaklarını tahsil etmek için 2014 yılında hukuki süreç başlattı.Memurlar, "çeşitli aylara ilişkin ödenmeyen maaş alacakları ile faiz alacakları toplamının tahsili için" belediye aleyhine ilamsız icra takibi başlattı.Ancak süreç devam ederken belediyenin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve sonrasında yürürlüğe giren yasal düzenleme, alacakların tahsil edilmesine yönelik hukuki süreci değiştirdi.Belediye kapatıldı, borçlar Haymana Belediyesine devredildiİcra takipleri devam ederken Çalış Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırıldı. Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz mallar ile alacak ve borçlar Haymana Belediye Başkanlığına devredildi.Bu gelişmenin ardından Haymana İcra Müdürlüğü, Haymana Belediyesini dosyaya borçlu olarak kaydetti ve ilgili borçların ödenmesi gerektiğini bildirdi.Ancak Haymana Belediyesinin itirazı üzerine, memurların hukuki süreci başlatmasından sonra yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında icra takiplerinin düşmesine karar verildi.Memurlar idare mahkemesine başvurdu, bazı alacaklar süre aşımına takıldıİcra takiplerinin düşmesi üzerine memurlar, maaş alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla bu kez idari yargıya başvurdu.İdare mahkemeleri, memurların daha önce icra takibi başlattıkları tarihleri idareye başvuru tarihi olarak değerlendirdi.Bu tarihler esas alınarak süresinde talep edildiği kabul edilen alacakların ödenmesine karar verilirken, diğer alacaklara ilişkin davalar süre aşımı gerekçesiyle reddedildi.Mahkeme kararlarının kesinleşmesinin ardından memurlar, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.AYM: Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildiBaşvuruları inceleyen Anayasa Mahkemesi, memurların Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan **"mahkemeye erişim hakkı"**nın ihlal edildiğine karar verdi.Yüksek Mahkeme, memurların eksik maaş ödemelerinin ardından, başvurdukları tarihte hukuken mümkün olan ilamsız icra takibi yolunu tercih ettiklerine dikkat çekti.Kararda, Çalış Belediyesinin söz konusu icra takiplerine başlangıçta itiraz etmediği, bu nedenle takiplerin kesinleşerek haciz aşamasına kadar ilerlediği hatırlatıldı.Ancak sonradan yürürlüğe giren KHK düzenlemeleri nedeniyle icra takiplerinin düşmesi üzerine uyuşmazlıkların idari yargıya taşındığı belirtildi.AYM'den dava açma süresine ilişkin kritik değerlendirmeAnayasa Mahkemesi, idare mahkemelerinin dava açma süresini belirlerken yaptığı değerlendirmeyi de inceledi.Kararda, idare mahkemelerinin davaların 694 sayılı KHK'da belirtilen süre içinde açılmasını tek başına yeterli görmediği ifade edildi.Eksik maaş ödemelerinin belirli aylarda gerçekleşmesi ve süreklilik taşımaması gerekçe gösterilerek "başvurucuların eksik ödemelerinin maaşların ödendiği tarihler itibarıyla öğrendikleri yorumunda bulunulduğu" aktarıldı.AYM ise bu değerlendirmede, memurların KHK öncesinde hukuken mümkün olan icra yoluna başvurduklarının ve takiplerin haciz aşamasına kadar ilerlediğinin dikkate alınmadığını belirtti.Yüksek Mahkeme, idare mahkemelerinin dava açma süresinin başlangıcına ilişkin yorumunu öngörülebilir olmayan ve katı bir yaklaşım olarak değerlendirdi.Yüksek Mahkeme: Başvuruculara ağır külfet yüklendiAYM'nin gerekçeli kararında, dava açma süresinin belirlenmesinde benimsenen yaklaşımın memurların mahkemeye erişimini ölçüsüz biçimde sınırlandırdığı vurgulandı.Kararda şu ifadelere yer verildi:"Sonuç olarak başvurucuların mahkemeye erişim hakkına yönelik müdahalenin ölçüsüz olduğu kanaatine varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/90-bin-kisiyi-bedava-tatil-kazandiniz-diyerek-magdur-ettigi-iddia-edilmisti-termal-otel-iflas-etti-1109988180.html

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