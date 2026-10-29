Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/tmsf-dev-ticaret-merkezini-satisa-cikardi-75-milyon-dolar-muhammen-bedel-bicildi-1109963525.html
TMSF, dev ticaret merkezini satışa çıkardı: 75 milyon dolar muhammen bedel biçildi
TMSF, dev ticaret merkezini satışa çıkardı: 75 milyon dolar muhammen bedel biçildi
Sputnik Türkiye
TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı,. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T13:52+0300
2026-10-29T13:52+0300
ekonomi̇
tmsf
i̇zmir
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_46:0:1024:550_1920x0_80_0_0_23124117d8b585b18b7aba2368e3f703.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir’in simge projelerinden Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar (yaklaşık 3,7 milyar TL) muhammen bedelle satışa sundu. İhaleye katılmak için 7.5 milyon dolar teminat yatırılması gerekiyor. Teminat bedeli 7.5 milyon dolarSatış işlemi, EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamuya olan borçları doğrultusunda haczedilen taşınmazları ve bunlara bağlı sözleşmeleri kapsayan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında yürütülecek.İhaleye katılmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların, 7,5 milyon dolar teminat yatırması ve 10 bin dolar bedelle satış şartnamesini temin etmesi gerekiyor. Tekliflerin ABD doları cinsinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu tutuluyor. Yatırımcılar teklif dosyalarını en geç 1 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na ulaştırabilecek.Satış süreci 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında kapalı zarf usulüyle başlayacak. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/fon-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1109778580.html
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_288:0:1021:550_1920x0_80_0_0_b7d5331176456cb85e8e132d1d418517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tmsf, i̇zmir, ihale
tmsf, i̇zmir, ihale

TMSF, dev ticaret merkezini satışa çıkardı: 75 milyon dolar muhammen bedel biçildi

13:52 29.10.2026
© Fotoğraf : TwitterTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı,.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir’in simge projelerinden Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar (yaklaşık 3,7 milyar TL) muhammen bedelle satışa sundu. İhaleye katılmak için 7.5 milyon dolar teminat yatırılması gerekiyor.

Teminat bedeli 7.5 milyon dolar

Satış işlemi, EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamuya olan borçları doğrultusunda haczedilen taşınmazları ve bunlara bağlı sözleşmeleri kapsayan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında yürütülecek.
İhaleye katılmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların, 7,5 milyon dolar teminat yatırması ve 10 bin dolar bedelle satış şartnamesini temin etmesi gerekiyor. Tekliflerin ABD doları cinsinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu tutuluyor. Yatırımcılar teklif dosyalarını en geç 1 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na ulaştırabilecek.
Satış süreci 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında kapalı zarf usulüyle başlayacak. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
Meclis oturma düzeni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
TÜRKİYE
Fon Teklifi TBMM'de kabul edildi
22 Ekim, 20:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала