https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/tmsf-dev-ticaret-merkezini-satisa-cikardi-75-milyon-dolar-muhammen-bedel-bicildi-1109963525.html
TMSF, dev ticaret merkezini satışa çıkardı: 75 milyon dolar muhammen bedel biçildi
TMSF, dev ticaret merkezini satışa çıkardı: 75 milyon dolar muhammen bedel biçildi
Sputnik Türkiye
TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı,. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T13:52+0300
2026-10-29T13:52+0300
2026-10-29T13:52+0300
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir’in simge projelerinden Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar (yaklaşık 3,7 milyar TL) muhammen bedelle satışa sundu. İhaleye katılmak için 7.5 milyon dolar teminat yatırılması gerekiyor. Teminat bedeli 7.5 milyon dolarSatış işlemi, EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamuya olan borçları doğrultusunda haczedilen taşınmazları ve bunlara bağlı sözleşmeleri kapsayan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında yürütülecek.İhaleye katılmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların, 7,5 milyon dolar teminat yatırması ve 10 bin dolar bedelle satış şartnamesini temin etmesi gerekiyor. Tekliflerin ABD doları cinsinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu tutuluyor. Yatırımcılar teklif dosyalarını en geç 1 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na ulaştırabilecek.Satış süreci 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında kapalı zarf usulüyle başlayacak. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
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tmsf, i̇zmir, ihale
TMSF, dev ticaret merkezini satışa çıkardı: 75 milyon dolar muhammen bedel biçildi
TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı,.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir’in simge projelerinden Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni 75 milyon dolar (yaklaşık 3,7 milyar TL) muhammen bedelle satışa sundu. İhaleye katılmak için 7.5 milyon dolar teminat yatırılması gerekiyor.
Teminat bedeli 7.5 milyon dolar
Satış işlemi, EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamuya olan borçları doğrultusunda haczedilen taşınmazları ve bunlara bağlı sözleşmeleri kapsayan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında yürütülecek.
İhaleye katılmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların, 7,5 milyon dolar teminat yatırması ve 10 bin dolar bedelle satış şartnamesini temin etmesi gerekiyor. Tekliflerin ABD doları cinsinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu tutuluyor. Yatırımcılar teklif dosyalarını en geç 1 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na ulaştırabilecek.
Satış süreci 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında kapalı zarf usulüyle başlayacak. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.