https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/polyanskiy-nato-ile-dogrudan-askeri-catisma-riski-artiyor-1109972629.html

Polyanskiy: NATO ile doğrudan askeri çatışma riski artıyor

Polyanskiy: NATO ile doğrudan askeri çatışma riski artıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, NATO’yu Ukrayna üzerinden "hibrit savaş" yürütmekle suçlayarak, ittifak ile Moskova arasında doğrudan... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T18:49+0300

2026-10-29T18:49+0300

2026-10-29T18:49+0300

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dmitriy polyanskiy

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "Rusya ile NATO arasında henüz doğrudan bir askeri çatışma yaşanmadı ancak her geçen gün bu tehlikeli noktaya biraz daha yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.NATO’nun, savaşın ağır yükünü Ukrayna’ya yıktığı bir hibrit savaş stratejisi izlediğini belirten Rus diplomat, Kiev’e yönelik askeri desteğin ittifak mekanizmaları üzerinden sürekli genişletildiğine dikkat çekti. Polyanskiy; İngiltere’nin Patriot füzeleri için 100 milyon sterlin ayırdığını, ayrıca Almanya, Danimarka, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İsveç’in de finansman desteğiyle Ukrayna'ya ilave İHA ve mühimmat sevkiyatları yapıldığını ifade etti.Rusya sınırları yakınındaki NATO tatbikatlarının gerilimi tırmandıran bir diğer unsur olduğunu vurgulayan Polyanskiy, Baltık ülkeleri ile Finlandiya’da 20 bini aşkın askerin katıldığı geniş çaplı tatbikatlara işaret etti. İttifakın doğu kanadındaki askeri varlığını 2027’ye kadar tugay seviyesine çıkarmayı planladığını belirten diplomat, NATO’nun olası askeri senaryolarının Kaliningrad’ın ablukaya alınmasını, Belarus ve St. Petersburg’a yönelik saldırıları içerebileceğini vurguladı.Kiev rejiminin Rusçaya ve Ortodokslara yönelik kısıtlayıcı adımlarını da bu hibrit savaşın bir parçası olarak nitelendiren Polyanskiy, Ukraynalı bir yetkilinin "sağlık çalışanlarının Rusça konuşan hastalara hizmet vermek zorunda olmadığı" yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi. Polyanskiy ayrıca, Avrupa’daki protesto ve iç karışıklıklardan temelsiz bir şekilde Rusya’nın sorumlu tutulmasını da eleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bati-basini-almanya-litvanyaya-kuracagi-elektronik-harp-sistemleriyle-rusyayi-izleyecek-1109972211.html

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dmitriy polyanskiy, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, ukrayna, kiev, nato, avrupa, belarus, hibrit savaş