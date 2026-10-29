https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bati-basini-almanya-litvanyaya-kuracagi-elektronik-harp-sistemleriyle-rusyayi-izleyecek-1109972211.html

Batı basını: Almanya, Litvanya'ya kuracağı elektronik harp sistemleriyle Rusya'yı izleyecek

Batı basını: Almanya, Litvanya'ya kuracağı elektronik harp sistemleriyle Rusya'yı izleyecek

Sputnik Türkiye

Alman ordusu, Litvanya'da konuşlandıracağı tank tugayı ve gelişmiş elektronik harp (EH) sistemlerini kullanarak Rusya ve Belarus'taki askeri hareketliliği... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T18:07+0300

2026-10-29T18:07+0300

2026-10-29T18:07+0300

dünya

almanya

litvanya

alman ordusu (bundeswehr)

rusya

belarus

elektronik harp sistemi

avrupa

reuters

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Reuters haber ajansının Alman askeri yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Litvanya'daki tank tugayını Rusya ve Belarus'u gözlemlemek üzere görevlendirecek. Bu plan doğrultusunda Alman tugayı, her iki ülkenin topraklarındaki radarlardan ve radyo dalgası yayan diğer askeri teçhizatlardan istihbarat verisi toplayacak.Bundeswehr Siber Komutanlığı Başkanı Koramiral Thomas Daum konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde edilen verileri elektronik harp veri tabanlarımıza aktaracağız. Bu veriler, bölgede yeni bir radar tespit edilmesi durumunda tüm sistemlerimizi uyararak bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.Koramiral Daum, yürütülecek bu faaliyetin Rus ve Belarus askeri vericiler ile radar istasyonları hakkında detaylı veri toplanmasını kapsadığını vurguladı. Almanya'nın Litvanya'daki tank tugayı, söz konusu elektronik harp vasıtalarını özellikle Kaliningrad ve Belarus'taki olası hareketliliklere karşı erken uyarı sağlamak amacıyla kullanacak.Ajansın aktardığına göre Alman ordusu; insansız hava aracı tespit sistemleri, sinyal yakalayıcılar, sinyal karıştırıcılar (jammer) ve toplanan verileri uzaktaki analistlere iletmek üzere tasarlanmış sensörler de dahil olmak üzere çeşitli elektronik harp sistemlerini halihazırda test ediyor.Almanya, 2027 yılının sonuna kadar Litvanya'da üç manevra taburu ile gerekli muharebe destek ve ikmal birliklerinden oluşan, toplam 5-6 bin kişilik ağır bir tugay konuşlandırmayı hedefliyor. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Alman askerlerinin konuşlandırılması için gerekli altyapının inşa edilmekte olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, Litvanyalı internet kullanıcıları, Bundeswehr tugayının ülkelerinde konuşlandırılmasını "boşa para harcamak" olarak nitelendiriyor ve ülkenin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki faşist işgaline atıfta bulunarak duruma tepki gösteriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO'nun askeri bütçelerini artırarak küresel militarizasyonu ve silahlanma yarışını kışkırttığına dikkat çekmişti. Putin ayrıca, Batılı elitlerin sözde "Rusya tehdidi"ne ilişkin asılsız söylemleri kullanarak vergi mükelleflerinden para topladığını ve kendi ekonomilerindeki hataları bu şekilde meşrulaştırmaya çalıştığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/zaharova-ab-rusya-ile-savasa-hazirlaniyor-1109943618.html

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almanya, litvanya, alman ordusu (bundeswehr), rusya, belarus, elektronik harp sistemi, avrupa, reuters